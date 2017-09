V kúpeľni slovenskej silikónovej krásky. Najviac času trávi vo vani

„ Robievam si domáce masky zo surového vajca, ktoré rozmiešam s kokosovým alebo olivovým olejom. Väčšinou si to nechávam pôsobiť pol hodinu, alebo hodinu, podľa toho koľko mám času," radí recept na pekné vlasy.

Jej najväčšou slabosťou v oblasti kozmetiky je však kokosový olej. „Natieram sa s ní od hlavy po päty aj vlasy. Mám z toho hebkú a vláčnu pokožku, a to milujem. Veľmi rada mám aj soli do kúpeľa, kupujem si väčšinou bio soli, ostatné mi totiž nerobia dobre. Vyberám si ich podľa účinku, napríklad na kĺby a svaly, alebo relaxačné… Soli do kúpeľa si dávam dokonca aj keď idem do vírivky, ktorú máme vonku. Kúpem sa veľmi rada a dlho," priznala s úsmevom modelka.

