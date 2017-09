Veľké PRIZNANIE speváčky Nicole Scherzinger. Áno, aj jej sa to stalo!

Nicole Scherzinger (39) Vyzerá úžasne a vďaka úspešnej kariére sa nemusí do konca života uskromňovať. Účinkovanie v kapele Pussycat Dolls jej však takmer zničilo zdravie. Dievčatá, ktoré sa spojili v roku 2004, predali do roku 2010 po celom svete 50 miliónov albumov. Obrovský úspech si ale vyžiadal daň. Nicole sa až v najnovšom vydaní časopisu Cosmopolitan priznala, že ju v časoch najväčšej slávy kapely ničila bulímia. Spevácke šou totiž neboli len o hlasoch, ale aj o predvádzaní perfektného tela. “Bola som ako uväznená, kradlo mi to všetko šťastie, dôveru a spomienky,” povedala Nicole. “Mám vela fanúšikov, nechcela som o nich prísť, hanbila som sa za svoju poruchu príjmu potravy,” dodala na vysvetlenie, prečo sa vtedy nepriznala so svojím trápením.

Nicole, ktorá je okrem iného niekoľkonásobnou populárnou porotkyňou súťaže X Factor tvrdí, že teraz sa jej konečne uľavilo a dúfa, že to pomôže aj iným ženám a dievčatám. “Mali by ste viac prijímať svoje telo, akceptovať ho. Každá žena má dobré aj zlé dni,” povedala a priznala, že aj ona riešila niekedy veci koláčikmi alebo čipsami.

Behávala po nociach

Nicolino trápenie je o to šokujúcejšie, že bulímia sa jej nespustila počas účinkovania v kapele. Ona len zosilnela! Speváčka totiž zápasila s posadnutosťou chudnutím už ako tínedžerka. “Bola som veľmi kritická k svojmu telu. Mala som štrnásť, keď som začala behávať dokonca aj uprostred noci, len aby som mala chudšie stehná!” povedala. Pocit šťastia jej to však neprinieslo.

Šťastná v láske

Dnes je so svojím telom vysporiadaná a má sa rada taka aká je. Napokon, nemá sa na čo sťažovať, vyzerá naozaj výborne. A po rozchode s pretekárom Formule 1 Lewisom Hamiltonom v roku 2015 je šťastná. S Lewisom bola s prestávkami osem rokov, neustále sa rozchádzali a schádzali. Od minulého roka randí s bulharským tenistom Grigorom Dimitrovom.