VIDEO: Nesmie sa dotknúť alkoholu! Čo sa deje s obľúbeným hercom Búrlivého vína?

Ján Jackuliak nikdy nepatril k mužom, ktorí si prehnane potrpia na vyšportovanú postavu. Preto jeho slová, ako trávi leto, trochu prekvapia: „Už vyše dva mesiace sa poriadne trápim. Dvojfázovo cvičím, čo znamená, že ráno aj večer makám dve hodiny,“ priznáva. Čo ho teda prinútilo takto makať? „V najbližších dňoch padne prvá klapka filmu režiséra Filipa Renča. Má ešte len pracovný názov, ale ja si tam zahrám drsného chlapa, preto potrebujem dobrú kondíciu.“

Tuk mení na svaly

Janko však berie cvičenie nielen ako pracovnú výzvu. Teší sa, že sa celkovo cíti oveľa lepšie. „S trénerom Michalom Dubovcom sa snažím trénovať už asi rok, ale teraz, pred natáčaním, sme veľmi pritvrdili. Nešetrí ma, kondične ma ,ničí‘. To je však zjavne správny prístup, keďže vidím, ako sa mi tuk mení na svaly. Nevážil som sa, ale už si opasok zapínam o dve dierky ďalej,“ chváli sa nadšene. Čo ho na tréningu povzbudí, keď má pocit, že je so silami na konci? „Mne sa veľmi páči výrok Arnolda Schwarzeneggera: Vtedy je to ono, keď príde pocit, že nevládzeš, telo ťa začína páliť. To je okamih, keď sa na figúre niečo buduje!“ Janko si uvedomuje, že muž po tridsiatke stráca hormón testosterón, čo spôsobuje aj úbytok svalov. „Preto musím makať dvakrát toľko ako mladší chalani. Ale mám veľkú motiváciu. Cítim sa lepšie, vo filme to tak chcú aj manželka Barbara je nadšená, ako sa mi rysuje postava,“ priznáva.

Skúšal aj krv!

Herec cvičí s vlastnou váhou a zmenil aj stravu. V minulosti vyskúšal zopár diét, ale tentoraz sa na to rozhodol ísť inak. „Mám za sebou diétu, ktorú mi kár zostavil na základe mojej krvi. Presne mi predpísal, čo a v akých množstvách môžem jesť. Fungovalo to, dosť som zhodil, ale nesmel som cvičiť, pretože som na to nemal energiu. Teraz však pracujeme na tom, aby som mal vyformovanú postavu, preto mi tréner prispôsobil stravu. Ráno začínam pol litrom vody, potom si musím dať aj minerálku, aby som dostal do tela minerály. A dobrý syr cottage. Na obed je ryba alebo mäso. Jem veľa bielkovín, všetko zdravé a ľahko stráviteľné. No keď sa chcem dať rýchlo do formy, ovocie by som nemal jesť. O alkohole ani nehovorím – ani hlt!“

