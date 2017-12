Viktor Vincze vyvolal odvážnym statusom na facebooku vlnu reakcií. Čo si myslí jeho svokor Jozef Banáš?

Ťažko povedať, čo bolo poslednou kvapkou, kedy pretiekol pohár trpezlivosti Viktora, ktorý spolu s Adelou čelí otázkam ohľadom detí. Fakt je ale ten, že otvorene povedal, čo cíti a čo si myslí. Aby sa jeho milovaná žena netrápila, urobil krok, za ktorý mu tlieska veľa ľudí.

"Už sa nechcem pozerať na to, ako sa mojej manželky dookola niekto pýta "kedy už?". Začalo to pred rokmi, vrcholilo pred našou svadbou a pokračuje dodnes. Akoby to bola nejaká bežná otázka o počasí. A akoby bolo nejakou jej povinnosťou mať dieťa. Akoby všetko to, čo dnes moja žena je, nebolo dosť. Problém otehotnieť pritom nie je ženský problém. Je to problém párov. A stále častejšie ho treba riešiť na strane muža. Toto je aj náš prípad. Kvalita a počet spermií sa u mňa blíži k hranici neplodnosti. Tiež som bol prekvapený. Aj z toho, že muži majú dnes oveľa väčší problém, ako si pripúšťajú," napísal Viktor.

Klobúk dolu

"Ja dávam klobúk dolu pred Viktorom. Je to chalan na správnom mieste. Od začiatku som mal na neho tento názor. Ale chcem poopraviť – nie on má problém, tieto veci nie sú v jeho rukách ani nie v rukách mladých mužov, ktorí sú v podobnej situácii. Myslím si, že človek je na Zemi hlavne preto, aby bol šťastný a samozrejme deti sú súčasťou toho šťastia. No, je to v rukách Božích. Táto doba, ktorú žijeme, stále viac a viac tlačí mladých mužov do týchto situácií, ktoré budú musieť nejakým spôsobom riešiť. Možno, že týmto statusom Viktor rozvinie nejakú zaujímavú diskusiu o tejto téme, lebo ja mám tiež veľa známych mladých ľudí, ktorí majú podobné problémy. Ale nie je to nejaká tragédia, sú aj horšie veci na svete..." povedal Jozef Banáš.

S Adelou a Viktorom sa vraj vídajú často: "Pokiaľ sú tu, tak sa zastavia. Teraz mám skôr pocit, že Adelka je zaneprázdnená viac," dodal spisovateľ. "Viktor je chlap na správnom mieste, máme ho radi, držíme mu palce. Sme hrdí, že sa k tomu tak stavia, rozhodne stojím za ním a podržím ho... Hlavne aby boli spolu s Adelkou šťastní," zaprízvukoval ešte.

Chlapská debata

Mimochodom, Viktor sa so svokrom stretne na Mikuláša v zaujímavej debate, v spisovateľovej pravidelnej tolkšou Na kus reči. Tentokrát bude ale tolkšou špeciálna - hosťom bude totiž sám Banáš a bude odpovedať na otázky Viktora Vinczeho. Zároveň pokrstia spisovateľovu novú knihu aforizmov a glos s názvom Somár je Švajčiar, s podtitulom Návod na prežitie medzi ľuďmi.

Viktor tiež môže už na túto tému napísať inšpirujúcu knihu...

