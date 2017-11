Vzťah moderátorky Katky Brychtovej s mladšou sestrou Zuzanou Šebestovou nebol vždy ideálny

Herečka a moderátorka v jednej osobe Katka Brychtová (50) bez okolkov priznáva, že miluje koláče a rovnako rada ich aj pečie, preto bola príprava knihy tradičných receptov len otázka času. Nedávno ju aj pokrstila. Z jej záľuby majú radosť súrodenci Juraj (53) a Zuzana (47), pretože sestra im vždy niečo dobré nabalí. Okrem toho, slovenské tradičné koláče si nevie vynachváliť ani jej americký zať Tanzeel (28).

Právo staršieho

Hoci Katku živí moderovanie, túto úlohu počas krstu knihy zverila do rúk dcére Katke (28) a sestre Zuzane, ktorá robí PR manažérku Divadlu Nová scéna. Tak sme sa hneď spýtali, ako u nich fungovala sesterská láska.

„Mladší vždy musia poslúchať starších,“ smeje sa Zuzana s tým, že Katka je prirodzene dominantnejší typ než ona. „Nemali sme televízor, počítače, preto sme boli stále vonku. Katka ma síce mala strážiť, ale ona sa hrala so svojimi kamarátmi a ja som sa zatiaľ dosť často strácala. Potom bolo len počuť: ,Zuza, kde si, poď domov.‘ Keď ma nevedela nájsť, potom už kričala aj mama, ale vždy ma našli,“ hovorí Zuzana.