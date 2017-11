Zlatica Švajdová Puškárová už vie, ako UDRŽÍ pri sebe Patrika. Toto fakt na chlapov zaberá?

Uplynuli už dva roky od momentu, keď si Zlatica s Patrikom povedali po dlhých rokoch spolužitia áno. Veľkolepý obrad, počas ktorého mala nevesta v očiach slzy dojatia, bola v trnavskej katedrále. Ženích mal na obleku vyšitú hlavu vlka ako symbol vernosti. Manželskú idylu, ktorú na verejnosti dáva dvojica vždy najavo, doplnil tento rok druhý syn, Adamko. Na príchod na svet si vybral romantický dátum, prvý máj. Dvojnásobná mamička žiari spokojnosťou a odbieha do Markízy na spravodajskú stoličku.

Môže za to Tribula

Včera moderovala večerné správy s Patrikom a zdá sa, že po odvysielaní posledného spravodajského príspevku to bude u Švajdovcov ešte lepšie ako doteraz. Ján Tribula, ktorý berie na túry do hôr rôzne osobnosti, vzal tentokrát zaujímavú vlogerku. Zuzana Machová (57) je bývalá vrcholová manažérka, ktorá publikuje na sociálnych sieťach vtipné videá s jednoduchými životnými pravdami okorenenými svojim humorom. Na záver pripomenula tri veci, ktorými si udržíte chlapa: 1. nakŕmte ho, 2. chváľte ho, 3. ľutujte ho. Pobavená Zlatica si po skončení reportáže chytila do ruky pero a tieto večné pravdy si zaznamenala na papier so slovami: "Tak toto si musím zapísať..."

Sledujú ju tisíce

Zlatica Machová má dlhé roky jedného manžela, s ktorým má dve deti. Hovorí, že je spokojná, nepotrebuje svoju polovičku meniť a muža je možné udržať si. Stačí len dodržiavať zásady kŕmenia, chválenia a ľutovania, a budete spokojné aj vy. Tu je malá ukážka: "Chlap je taký živočích, čo príde do chladničky a hľadá klobásu. Aj keď je rovno pred ním, on ju nevidí... Chlapi sa vyvíjali niekoľko miliónov rokov. Ale veľmi sa nevyvinuli úplne na nejakú veľkú úroveň odvtedy, ako naháňali mamuty. Nie, že by to bolo zlé, oni boli úžasní aj vtedy... Žena, ktorá sa nechce rozviesť, musí prísť k tej chladničke a dať mu tú klobásu... lebo on za to nemôže...".

A ešte niečo od Zuzany Machovej: "Keď mi teraz budete hovoriť, že ja nebudem živiť nejakého chlapa, to je celé zle, lebo pamätajte, chcete si ho udržať. A udržíme si chlapa, ktorý je kŕmený. Prečo? Zažili ste chlapa, ktorý je hladný? No nič horšie nie je. Je zúrivý, je jedovatý, behá po dome, lebo nevie čo mu je. On nevie čo mu je, oni to nemaju až také vyvinuté. Vy čo spravíte? Prídete domov, prvé čo urobíte: Tu máš, najedz sa môj zlatý. Keď to robíte, viete že to funguje. Keď to nerobíte, tak to urobte, on bude šokovaný. Keď sa naje, tak to uvidíte... Má to dva rozmery. Prvý rozmer je racionálny: viete, čo je, máte pod kontrolou jeho výživu, nebude vám zbytočne priberať. Druhá vec - nebude sa vám túlať, lebo bude vedieť, že ho doma čaká niečo úžasné. Niekedy môže opraviť aj kvapkajúci kohútik, lebo bude blažený, bude spokojný a šťastný. Odpustí vám také veci ako že kreditka je zas prázdna... Ale nie vašou vinou samozrejme. Moja zlatá, ak si ho chceš udržať, nebuď lenivá, kŕm ho, nauč sa pár jedál..."

Čo mal Patrik včera na večeru nevieme, ale na sociálnej sieti svojho partnera Zlatica chváli. K fotografii, kde ho bozkáva napríklad napísala poeticky:

"Keď je Vám aj po 17tich rokoch s mužíčkom bytostne veselo, keď ste stále najlepší parťáci, zaľúbení frajeri, blázniví dobrodruhovia, ktorí sa neberú až tak vážne. On a Ona s množstvom neskutočných zážitkov a spomienok na viacero životov, keď neutekáte z domu, ale domov lebo, to je SVET, ktorý milujeme, ktorý nás teší, rozosmieva a napĺňa..." Ide na to dobre a nech jej to vydrží.