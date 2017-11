Známe blondínky bojujú s vekom ako sa len dá: Nechali sa napichať!

Som staré garážované auto, ktoré sa o seba musí starať. Darmo, mám na krku štyridsaťsedem rokov – smeje sa zo seba herečka Michaela Čobejová. Na svoj vek však určite vôbec nevyzerá. Môže za to dobrá genetika, ale aj pravidelné návštevy u dobrej kamarátky, doktorky Aleny Pallovej.

Bolí to

Sympatická blondínka pred pár dňami u doktorky podstúpila neinvazívny zákrok – mezoterapiu. Hoci pri nej skalpel netreba, ani oddychovka to nie je. „Do tváre sa pomocou mikroinjekcie aplikuje roztok plný vitamínov, aminokyselín, koenzýmov a antioxidantov. Na pleť to má naozaj veľmi dobrý efekt,“ pochvaľuje si herečka, ktorá absolvovala mezoterapiu po troch rokoch. Michaela si pochvaľuje, že jej pleť je teraz pružná, pôsobí sviežo a mladistvejšie. Hybnosť tváre sa však nijako neporuší. „Nejde však celkom o nebolestivý úkon, keďže sa nič neumŕtvuje. Bolí to!“ priznáva herečka, ktorej tvár sa po mezoterapii hojila dvadsaťštyri hodín. Dovtedy zmizlo začervenanie i stopy po vpichoch, hoci kde-tu sa ešte môže objaviť malá modrina. Plánuje herečka aj niečo ďalšie? „Zatiaľ nie. Pravidelne chodím na kyslíkové ošetrenia, ktoré sú však pre mňa relax.“

Pod pištoľou

Podobnú procedúru, ale na klinike Sandry Rozborilovej absolvovala aj moderátorka Erika Barkolová. Jej však vitamíny do pokožky tváre aplikovali pomocou „ihličkovej pištole“. Výsledok si nevie vynachváliť: „Fantastický zákrok, vďaka ktorému sa mi tenučkou kmitajúcou ihlou dostanú hlboko do kože. Bodaj by boli všetky pištole na svete plné iba vitamínov ako táto,“ napísala na sociálnu sieť. Na rozdiel od Mišky Čobejovej tvrdí, že zákrok ju nebolel. Obe dámy však majú spoločné to, že domov išli ľahšie približne o dvesto eur.

