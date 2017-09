Milovať dvoch mužov? Polyamoria, ktorá uznáva lásku k viac ako jednému partnerovi, tvrdí, že to ide

Môže žena ľúbiť súčasne viac chlapov a muž viac žien? Kresťanská Európa má stáročia zaužívané zvyky a predstavy o správne fungujúcich vzťahoch. Boli sme vychovaní tak, aby sme žili v manželstve s jedným mužom a viedli k nemu aj svoje deti. Polyamorický, teda otvorený vzťah, kde má žena milenca a muž milenku, pričom o sebe všetky zúčastnené strany vedia a vzájomne sa doplňujú, je pre väčšinu z nás Science fiction.

Až dozrieme

„Nevera je jedným z najčastejších dôvodov rozpadu vzťahu. Sprevádza ju klamstvo, sklamanie, zrada, pocit ublíženia. Ale prečo vzniká? Pretože jeden z partnerov vo vzťahu nie je celkom spokojný,“ myslí si lektorka v oblasti sexuality a intímnych vzťahov Jana Mašková Zimolová. Treba vraj vnútorne dozrieť, aby sme pripustili, že v manželstve nám niečo chýba, napriek tomu z neho odísť nechceme. Vtedy je vraj riešením polyamoria. Pravdaže, iba za podmienky, že s ňou všetci súhlasia a zvyknú si na pocit, že niekto bude vždy iba ten druhý...

Sex nebo láska?

V európskej spoločnosti prežíva názor, že polyamoria je predovšetkým o sexe. Jana Mašková Zimolová to odmieta. Podľa nej je dôležitejšia emočná rovina. Polyamoria nespočíva v počte a častom striedaní sexuálnych partnerov. Je to len spôsob ako otvorene milovať viac než iba jedného partnera. Je to však naozaj tak? Nedrží nás v jednom vzťahu už iba majetok?

