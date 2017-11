Elixír pre krásnu pleť: Zabijak vrások retinol hľadajte nielen v krémoch ale aj v strave

Vrásky sú strašiakom každej ženy bez ohľadu na vek. Ak vyberáte vhodný krém siahnite po takom, ktorý obsahuje retinol. Prečo?

Krémy aj make-upy

Túžite po vypnutej, žiarivej a sviežej pleti bez vrások? V obchode pozorne sledujte, či krém, ktorý má byť nápomocný obsahuje retinol. Okrem krémov je súčasťou make-upov ale i BB krémov. Retinol, ktorý je formou vitamínu A sa do kozmetiky primiešava už roky. A jeho účinky s naozaj výborné.

Ako fungujú?

Retinolové krémy znižuj známky starnutia. A nielen to! Okrem iného zvyšujú pružnosť a prekrvenie pokožky. Znižujú produkciu mazových žliaz a dokonca pomôžu aj pri pigmentácii pleti. Obmedzenie v používaní týchto krémov platí len pre tehotné a kojacie ženy.

Hľadajte ho v strave

Ste to, čo jete! A to platí samozrejme aj v tomto prípade. Aby bola vaša pokožka dokonalá, dajte si záležať na tom, čo vložíte do úst. Retinol alebo vitamín A1 si môžete hľadať aj v prírodnej forme. Jeho nedostatok spôsobuje zníženie buniek, ktoré produkujú keratín. A práve preto je vaša pokožka suchá, náchylná na tvorbu šupiniek, akné ale i vrások. Na tanier si naložte pravidelne poriadnu dávku listovej zeleniny, brokolice, špenátu či rukoly.

Poznali ich už ženy v staroveku: Beauty triky, ktoré sa oplatí vyskúšať aj dnes!

Robíte to precízne a každý deň, no podľa odborníčky môžete vašej pleti ublížiť. Používate kozmetiku správne?

Vyzerá vaša pleť unavene a potrebuje vyhladiť vrásky? Riešením môže byť PLEŤOVÁ KÚRA!