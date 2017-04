Jarný vlasový „outfit“ - jednoznačne majstrovské kučery

A predsa, žiadne dlhé vysedávanie v kaderníckych salónoch nám nehrozí, pretože profesionálneho kaderníka môžeme mať priamo doma, pevne vo svojich rukách. Volá sa automatická kulma Philips ProCare.

Výsledky ako z kaderníctva

Nie je nič oslobodzujúcejšie ako vyrobiť si vlastnú hrivu za pár minút doma sama. S automatickou kulmou Philips ProCare sa nemôžete pomýliť. Rozčesané vlasy rozdelíte na jednotlivé pramene, ktoré postupne vkladáte do kulmy. Tá ich stlačením tlačidla jeden po druhom precízne stočí do vyhrievaného valca a následne uvoľní dokonalú kučeru. O tom, že je kučera hotová, vás kulma informuje cvaknutím. Ba čo viac, ku každému vlasu pristupuje extrémne šetrne. Povrch valca je titánovo keramický, ktorý má výnimočne hladký povrch a rovnomerne prenáša teplo, preto je natočenie prakticky rýchle a vlasy sú jemné, hladké a zdravo lesklé.

Titánový valec zároveň „načúva“ vašim nastaveniam. Chcete všetky kučery ako jednu? Pravotočivé, alebo ľavotočivé? Alebo ich chcete prirodzene striedajúce sa? Žiadny problém. K dispozícii sú všetky funkcie podľa vašich želaní. Dokonca aj teplotu a dĺžku natáčania máte „na želanie“.

Rýchla a šetrná

Nie všetky máme rovnaké vlasy. Hrubé, tenké, jemné, poddajné, či nepoddajné. Profesionál vie ako na ne a automatická kulma Philips ProCare tiež. Preto ponúka hneď niekoľko variant nastaviteľnej teploty (170 °C, 190°C a 210 °C) a rovnako aj dĺžku natáčania (12s, 10s, 8s). Samozrejme tu platí, čím pevnejšie vlasy, tým vyššia teplota a dlhšia doba natáčania a naopak, čím jemnejšie vlasy, tým nižšia teplota a kratšia doba natáčania. Zároveň, čím tenšie pramienky budete natáčať, tým kučeravejšiu, hustejšiu hrivu vytvoríte.

To, že je kulma automatická nie je ani zďaleka jedinou praktickou výhodou. Automatická kulma Philips ProCare sa na pracovnú teplotu zahreje za rýchlych 30 sekúnd. Veľmi dôležitým detailom, a my zdôrazňujeme, že veľmi, je aj otočný kábel. Kto zažil klasickú „napevno“ šnúru si určite pamätá na pomotaný do seba zapletený kábel. No, tento scenár môžete ponechať spomienkam. Celková, 2-metrová dĺžka kábla kulmy spolu s otočným nemotajúcim sa systémom zvyšuje flexibilitu, uľahčuje manipuláciu a vy tak pohodlne dosiahnete aj na zadné vlasy. A to bez toho, aby vám hrozilo popálenie.

Pozrite si ako na to: