Ligotavé jazyky aj vagíny. Módu trblietok doviedli niektoré ženy až do krajnosti. Čo na to lekári?

Telové mlieka, trblietavé rúže, lícenky, očné tiene a vlasové spreje s trblietkami ponúkajú dnes aj exkluzívne kozmetické značky. S opálenou pokožkou a zdravými vlasmi dokážu zázraky. Pri tomto druhu dekoratívnej kozmetiky však platí - menej je viac. Bohužiaľ, mnohé ženy sa naopak ligotavého dizajnu nevedia nasýtiť.

Disko gule

Čo hrozí, keď to s trblietkami preženiete? Ak máte plus štyridsať, môžu vám pridať vek a zvýrazniť vrásky. Ak máte váhu plus dvadsať, môžete sa zmeniť na chodiacu diskotékovú guľu. Trblietavá móda svedčí preto najmä mladším ročníkom. A tie s ňou aj odvážne experimentujú. Občas je to na dobro veci, občas ide o zdravie.

Ligotavé odrasty

Dobrý nápad je zakryť si za pomoci trblietok odrastené vlasy. Z nedostatku je razom cnosť a vaša neupravená hlava vyzerá ako z kaderníckeho salónu. Stačí trblietky premiešať so stylingovým gélom a opatrne rozotrieť prstami či štetcom centimeter až dva na odrasty. Módne blogerky však zašli oveľa ďalej.

Jazykový extrém

Trblietky si dávajú napríklad na jazyk. Tento trend vzišiel vlastne z omylu, keď sa jednej blogerke pri maľované pier dostali trblietky aj do úst. Nezotrela ich, naopak, nafotila sa na Instragram a dievčatá po celom svete to začali opakovať.

Lekári si však klopkajú na čelo. Trblietky nie sú určené na jedenie! Vyrábajú sa z plastov, kovov a chemikálií, môžu preto spôsobiť tráviace problémy, nevoľnosť, dokonca upchať črevá. Tiež spustiť alergickú reakciu. A keď opuchne jazyk, je to veľký problém. Tu už ide o život!

Sladká tam dole

Na hrane je aj skrášľovanie genitálií. Na trhu sú totiž kapsule do vagíny, ktoré genitáliám dodajú ligot a sladkú príchuť. Gynekológovia sa však chytajú za hlavu. Výsledkom intímneho body paintingu môžu byť nepríjemné infekcie, ktoré často vedú až k neplodnosti!

Pre experimentátorky, ktoré to aj tak chcú vyskúšať, existuje ale jedna relatívne zdravá cesta. Používať na zdobenie intímnych partií a jazyka vegánske šminky, ktoré sú netoxické a prírodné. Alebo jedlé ozdôbky, ktoré využívajú cukrári.

