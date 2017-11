Manželka Vila Rozborila Sandra: Je posadnutá čistotou. Neuveríte čo robí trikrát denne!

V domácnosti Vila Rozborila a jeho manželky Sandry to doslova prekypuje poriadkom a čistotou. Sympatická lekárka sa s tým ani netají. Manžela nazýva poriadkumilovným Monkom, ktorý vždy všetko ukladá, ona je zase vysadená na čistotu. Domu aj seba. „Po návrate domov sa vždy osprchujem alebo okúpem, denne je to aj dva či tri razy,“ prezrádza o sebe s úsmevom.

Sprcha trikrát denne

Aby sa jej však pokožka nevysúšala, namiesto obyčajného mydla má v kúpeľni miesto olej na umývanie tela od La Roche-Posay, ktorý zanecháva príjemný lipidový film. Sandra Rozborilová má totiž suchú pokožku a chlórovaná voda, ktorej si denne dopraje oveľa viac ako iné ženy, jej veľmi neprospieva. „Nechcem sa však vzdať sprchy trikrát denne, a tak robím všetko pre to, aby som pokožku dostatočne hydratovala.“ „Rituál vždy zakončím dvojminútovou studenou sprchou na povzbudenie imunity. Je to naozaj veľmi efektívne pre naše zdravie,“ prízvukuje. Pravidelne si však dopraje aj napustenú vaňu, ktorú jej poväčšine nachystá manžel. „Relax je veľmi dôležitý!“

Zaťažená na vlasy

Ako každá žena, ktorá sa o seba stará, ani Sandra si neľahne do postele neodlíčená, aj keď so šminkami nie je najlepšia kamarátka. „Líčim sa málo, no pred spaním vždy použijem micelárnu vodu a dočistím si tvár mojou kyslou pleťovou vodou.“ Extra starostlivosť venuje aj vlasom. Kedysi si ich umývala každý deň, no zistila, že to nie je najlepšie. Vyskúšala aj obrovskú škálu produktov, no nateraz zakotvila pri vlasovej kozmetike Kérastase. Vlasy jej kaderníčka farbí len pomocou farebného šampónu každých desať až dvanásť týždňov.

Tip lekárky Sandry:

„Proti vačkom pod očami vždy pomôžu vylúhované vrecká čierneho čaju, ktoré stiahnu opuch. Veľmi rýchlym pomocníkom sú aj chladivé obklady z dvoch lyžíc, ktoré treba dať predtým poriadne schladiť do chladničky, a výsledný efekt je okamžitý.“

