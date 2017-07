Máte už vhodný outfit na LETNÚ PÁRTY? Celebrity vedia, ako na to

Mirka Partlová (32)

Na červenom koberci vyzerala ako svetová hviezda. Herečka, ktorá výberom oblečenia nie vždy trafí do čierneho, tentoraz spojila rokerský štýl s elegantnými šatami. Pôsobí to efektne, hoci je to trochu zmätok.

Lucia Hurajová (40)

Ľahké šaty sú výborná voľba na letnú párty. Zlaté doplnky môžu outfit oživiť a dodať mu luxusný nádych.

Zuzana Tlučková (55)

Naopak, jej kolegyňa a priateľka sa nebála siahnuť po modernej žltej. Zuzana vyzerá v šatách veľmi sviežo.

Marta Sládečková (59)

Sympatická herečka sa zbytočne obliekla do čiernej. Škoda, že si nezobrala top vo veselšej letnej farbe.

Stanka Pavolová (35)

Moderátorka stavila na eleganciu a vyšlo jej to na jednotku. Keďže si dala na krk výrazný šperk, iné doplnky už nemala. Výborne zvolila aj štýlové strieborné sandále.

Karolína Chomisteková (23)

Bývalá misska opäť predviedla dokonalý model. Dlhý rozparok a zaujímavé zdobenie šiat priťahovali pohľady žien aj mužov.

Prečítajte si:

Biela farba patrí k letu, no môžete sa ňou aj strápniť. Aj známe Slovenky sa v nej dopustili faux pas