Chcete byť neodolateľná a sexi? Zvoľte romantické veľké vlny!

Každá žena chce byť štýlová a ohúriť pri vstupe do miestnosti hrivou, ktorá upúta pozornosť ako prvá. Kým donedávna bolo číslo jeden ombré, teda prirodzený prechod z jednej farby do druhej, alebo odrasty, dnes to už neplatí.

Pastelové farbičky

„V nasledujúcej sezóne sa uprednostňujú prirodzené jednotné farby a ak to chceme nejako oživiť či ozvláštniť, môžeme doplniť pramienky pastelovými farbami. Napríklad jemným odtieňom ružovej, modrej či žltej. Samozrejme, je to pre odvážnejšie ženy alebo pre mladé dievčatá, ktoré sa chcú odlíšiť. Musí sa to však urobiť s citom a nesmie ísť o prvoplánovú gýčovosť. Najlepšie to ukáže v pekných blond vlasoch,“ vysvetľuje odborníčka na farby a strihy Lenka Dráfiová.

Nebojte sa!

Blondínkam odporúča jemnú zmenu, ktorá veľmi pekne vynikne počas slnečných dní. „Každá dobrá kaderníčka vie blondínkam namiešať peknú farbu s nádychom sivej či fialovej, ktorá už dlhšie hlási comeback. Netreba sa toho vôbec báť, pretože tieto odtiene sa po pár umytiach vyzmývajú a zostane pekný studený tón,“ objasňuje Lenka.

Ak máte kratšie tmavšie vlasy, určite treba podľa odborníčky skúsiť ofinu, ktorá celkový vzhľad ozvláštni a pomôže aj ženám s vyšším čelom. Nič nepokazíte ani mikádom, no všetko závisí od kvality vlasov a typu tváre.

Ohúrite vlnami

Leto si vyslovene pýta prirodzenosť aj v účesoch. Jednoznačne treba staviť na veľké vlny, ktoré vyzerajú naturálne. Priekopníčkami v tomto smere sú herečky Zuzana Šebová (35), Zdena Studenková (62), podnikateľka Eva Rezešová-Džodlová (34) či speváčka Beyoncé (35). Ich vlasy pôsobia za každých okolností dokonale a žensky. „Ak sa však žene nehodia vlny alebo má ťažké dlhé vlasy, neurobí chybu ani hladkým účesom či uhladenými bokmi a natupírovaním vrchom v punkovom štýle. Aj tento look má svoje čaro,“ prezrádza sympatická kaderníčka.

Ako si urobiť tip-top vlny?!

Veľké objemné vlny si vyžadujú prax, no pri opakovanom skúšaní dosiahnete perfektný výsledok aj doma v kúpeľni. Výbornou pomôckou sú veľké suché natáčky, no predtým treba použiť šampón či púder na objem vlasov. Samozrejme, pracujte so suchými vlasmi. Rovnako krásny efekt sa dá docieliť aj kulmou či žehličkou na vlasy. Treba vyskúšať každú alternatívu a určite vám jedna z nich sadne.

Tie roky osemdesiate

„Do vlasovej módy sa vrátili aj osemdesiate roky – malé prstencové kučierky. Pôsobia, akoby mala žena trvalú, no ide o jemne natočené vlasy. Pochopiteľne, treba odhadnúť, kam sa tento typ účesu hodí a kam nie. Na bežné nosenie by som ho neodporúčala, keďže ide o jemnú extravaganciu, ktorá sa hovorovo nazýva aj ,karfiolová hlava‘,“ vysvetľuje kaderníčka Lenka Dráfiová, ktorá sa vyslovene vyžíva v kreovaní extravagancie.

Zvýšte staroslivosť

Vlasy sú koruna krásy, preto ich treba doslova rozmaznávať. Hlavne v nadchádzajúcom období, keď budú vystavené slnku a vode. „Treba siahnuť po šampóne a maskách s hydratačným a regeneračným účinkom, ale aj po oleji. Ten môžeme nanášať na končeky aj po dĺžke vlasov hocikedy cez deň, nič tým nepokazíme. Práve naopak. Namáhaným hrivám pomôže aj kokosový olej, ktorý môžeme nechať pôsobiť počas celej noci,“ radí Lenka Dráfiová.

Chameleón

Vizážistka Lucia „Lucid“ Sládečková je síce špecialistka v oblasti líčenia, no nezaostáva ani v úprave svojich vlasov. Práve na nej môžeme vidieť trendy tejto sezóny. Veľké objemné vlny nosí cez bežný deň, občas dopraje svojim vlasom štýl osemdesiatych rokov a pohrala sa aj s modro-fialovou farbou. Rozhodne sa toho netreba báť, lebo výsledný efekt je na jednotku.