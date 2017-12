Parfum, ktorý sa už skoro sto rokov drží na špici najpredávanejších vôní, vás môže nepríjemne prekvapiť

Tento parfum je už v podstate voňavá starenka či, lepšie povedané, starec. Veď po prvý raz ho predstavili svetu už v roku 1925 na medzinárodnej výstave dekoratívneho umenia v Paríži. To, že sa dodnes drží na špici najžiadanejších vôní, najlepšie dokazuje jeho originalitu.

Vanilkový raj

K vzniku ikonickej vône vraj Jacquesa Guerlaina inšpiroval indický maharadža, ktorý mu rozprával ľúbostný príbeh odohrávajúci sa v slávnej záhrade Shalimar. Pre člena parfumérskej dynastie to bol podnet namiešať parfum, ktorý by zamilovaný muž dal do daru žene, po ktorej túži. Za základ si vybral svoju obľúbenú vanilku a stvoril doslova vanilkový raj, ktorý si ženy okamžite zamilovali.

Rovnako ako flakón s modrým uzáverom, ktorý, mimochodom, v Paríži takisto dostal prvú cenu. Voňavky tu totiž boli zaradené medzi luxusné doplnky a mali status šperku. Nuž a to krásna fľaštička spĺňala do bodky. Parfum sa čoskoro stal takým populárnym, že na jeho počesť dokonca zložili pesničku.

Souffle pre gurmánky

Pre Shalimar je typická veľká výdrž a intenzita, preto sa hodí skôr na slávnostnejšie príležitosti než bežne do práce. Je stelesnením ženskosti a elegancie, preto nie je vhodný pre mladé dievčatá a vyslovene športové typy. Hoci mu kraľuje vanilka, nie je prvoplánovo sladký. Tajomnosť mu dodáva dymový tón kadidla a horkastý citrusový bergamot. Samozrejme, dnes už existuje množstvo variantov. Napríklad Shalimar Souffle je viac citrusový a záhadnosť mu dodáva biele pižmo.

Vanilka v základe však nemôže chýbať a výsledok je nadýchaný ako zákusok, ktorého názov má v mene. Shalimar Initial má zase zvýraznené púdrové tóny. Mnohé limitované edície majú aj flakóny, mnohé sú naozaj ako šperk. Napríklad Shalimar Indian Night je tmavomodrý ako nočná obloha a hrdlo fľaštičky rámuje náhrdelník z perál pospájaný dvadsaťštyrikarátovým zlatom. Veď sa na ňom aj podieľala šperkárska značka Maison Gripoix.

