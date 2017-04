Kde sa skrýva tajomstvo sexepílu Lucky Bílej? Predsa v koreničke!

Keď v roku 1977 predstavil Yves Saint Laurent svoj korenistý parfum s provokatívnym názvom Opium, spôsobil hotový poplach. Desaťročia sa považoval za klenot medzi orientálnymi vôňami, v roku 1993 ho dokonca uviedli do siene slávy. Nedávno sa však dočkal omladzujúcej injekcie.

Má smrteľne jedovaté semená, napriek tomu sa z nich lisuje olej, ktorý bežne používate

Luckino tajomstvo

Pôvodné Opium učarovalo aj Lucii Bílej. „Za svoj životný parfum považujem Opium. Som mu verná dlhé roky,“ prezradila populárna speváčka tajomstvo vône svojho tela. Lenže aj voňavá legenda rokmi zovšednela , a preto sa u YSL začalo inovovať . V roku 2010 stvorili Belle de Opium. Nás však viac zaujíma ďalší nasledovník Opium Vapeurs de Parfum, no hlavne, okrem pomarančových kvetov je obohatený o ružové korenie.

Prečo Julia Roberts vonia po fazuli?

Príbuzní borovičky

Ružové korenie vlastne ani nie je korenie. Sú to plody okrasnej dreviny, vysokej až pätnásť metrov, ktorá rastie v Brazílii, Argentíne a Paraguaji. Jediné miesto na svete, kde ju pestujú na komerčné účely, je však Réunion. Využíva sa v kulinárstve a parfumérstve. Červené bobuľky voňajú a chutia sladko a pikantne zároveň. Trochu ako živica aj ako naša borievka.

Horký pomarančovník nielen krásne vonia, ale zatočí aj s vráskami

Toxická krása

V kuchyni sa však červené bobuľky využívajú viac pre svoju krásu než pre chuť, lebo vo veľkom množstve sú toxické. Hlavne teda pre domáce zvieratá, ale aj deti po nich môžu mať hnačky. Ak s nimi však budete zaobchádzať s mierou, nič nehrozí. Hodia sa do mäsových a rybacích pochúťok, k špargli, dokonca do nápojov a dezertov. Ak ich zmiešate v priesvitnom mlynčeku so zeleným a čiernym korením, vytvoríte chutnú aj krásnu zmes.

Máte zničené mihalnice a neviete čo s nimi? Toto je recept na ich rast a posilnenie

Voňavá bomba

Aromatické časti rastliny sa využívajú aj v liečiteľstve pre antibakteriálne a antiseptické účinky. Dokážu tlmiť bolesti zubov, dokonca majú antidepresívne účinky. No hlavne ich milujú parfuméri. Ružové korenie nájdete v mnohých parfumoch.

Siahli po ňom napríklad aj Viktor & Rolf, ktorých preslávil parfum Flowerbomb. Keď tvorili pánsku verziu voňavého granátu Spicebomb, hojne doň pridali práve ružové korenie. „Žiarlili sme na všetky ženy, ktoré mali parfum, a chceli sme vytvoriť vlastnú bombu pre mužov. Cítili sme, že kvety sú typický ženský prvok, kým korenie prvok vyslovene mužský,“ vysvetlili svoju voňavú filozofiu.

Horký pomarančovník nielen krásne vonia, ale zatočí aj s vráskami