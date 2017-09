Sú bez lesku a objemu? TÁTO maska zo 4 surovín podporí aj rast vašich vlasov!

Nie je to to, čo by to byť malo? Ak sa neviete dočkať zimy, kedy konečne začnete nosiť čiapky, zadržte! Existuje jednoduchý spôsob, ako vlasom dodať stratený lesk a objem. Namiešajte si túto masku a vlasy vám dokonca začnú rásť!

Pripravte si:

1 lyžicu šampónu

3 lyžice teplej vody

1 žĺtok

1 lyžicu želatíny

Ako na to?

Želatína obsahuje veľké množstvo bielkovín a tie sú nevyhnutné pre stavbu vlasovej platničky. Zmiešajte ju s teplou vodou a nechajte postáť. Keď začne „pučať“, zmiešajte ju so žĺtkom a šampónom. Hotovú masku aplikujte na vlasy, prikryte uterákom a nechajte pôsobiť 20 minút. Následne vlasy dôkladne opláchnite. Maska vaše vlasy obnoví, posilní a prinavráti im stratený lesk a objem.

