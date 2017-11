Vedeli ste, že najslávnejší parfum firmy Lancôme vznikol vlastne náhodou?

Hlavne pre nerozhodné ženy je to doslova trýzeň. Vojdú do parfumérie a predavačka im hneď pchá pod nos papierik s nejakou novinkou. Problém je, že aj keď ste si konečne našli obľúbenú voňavku, každú chvíľu sa objaví jej inovácia. A tak sa na regáloch tlačí celá armáda Chanelov, Trésorov, Shalimarov.

Klasika je klasika

Aj keď prevadačka vás bude presviedčať, aby ste si kúpili najčerstvejšiu novinku, skutoční znalci tvrdia iné. Pri rokmi overenej klasike siahnite po prvej verzii, ktorá dostala voňavku až do siene slávy. Neokúzlila svet náhodou a ďalšie modifikácie sú už zväčša len odvary kvôli marketingu. Takže keď chcete investovať, skúste pôvodný parfum. Aj tak nebudete voňať úplne presne ako vaša babička. Aj tieto voňavé stálice do istej miery podliehajú modernizácii.

Láska je poklad

Konkrétne Trésor uviedli v Lancôme na trh v roku 1990 a dodnes je to ich najslávnejšia vôňa. Jej motto znie: láska je poklad, a tak ju treba strážiť. Odtiaľ to meno a masívny flakón. Základným prvkom je ruža, kvetina lásky, obohatená o púdrové tóny. Je to výrazná vôňa, ktorú nikto neprehliadne. Jej prvou tvárou bola Isabella Rosselliniová, po nej ju propagovala Kate Winsletová či Penelope Cruzová.

Voňavá návšteva

V Lancôme prišli k Trésoru náhodou. Už dlhší čas predávali najmä dekorat ívnu kozmetiku a nutne potrebovali aj nejakú vlajkovú vôňu. Chýbal však nápad na zaujímavý originál, ktorý okamžite očarí každý nos. Práve vtedy sa vo firme stavila parfumérka Sophia Grojsmanová, ktorá žila v New Yorku a do Paríža prišla len na skok. Voňala svojou osobnou vôňou, čo si namiešala sama pre seba. A v Lancôme Sophiina vôňa očarila. Okamžite dostala zákazku, pri ktorej len doladila tóny broskyne a vanilky a legenda bola na svete.

