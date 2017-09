VIDEO: Premena našej čitateľky sa podarila. Pomohli jej nite aj kyselina

Našu čitateľku Hanu Madžovú (53) trápili povädnuté kontúry tváre, preto neváhala a napísala nám. „Uvedomujem si, že čas nezastavím. Je to boj s veternými mlynmi, ako to povedala kedysi pre váš časopis pani Kocúriková, ale… V poslednom čase si všímam, ako moja pleť stráca pružnosť, moje vždy plné líca strácajú objem a bočná línia sa spúšťa čoraz nižšie, ústa mám v tvare podkovy. Mám smutný výraz a stále si uvedomujem, že sa treba radšej usmievať,“ zverila sa nám v liste, ktorým sa prihlásila do súťaže. Kliniku YES VISAGE sme navštívili spoločne.

Lifting bez skalpela

Špecialistka v oblasti plastickej chirurgie a estetickej a korektívnej dermatológie Barbora Brezová zhodnotila: „Pani Hana má miernu asymetriu, na jednej strane má poklesnuté obočie. Budeme sa snažiť dokorigovať aj tento menší estetický problém.“

Čo sa dialo v sále

Odborníčka sa rozhodla pre omladenie nechirurgickým spôsobom – použila miniinvazívne techniky. Na nechirurgické vyhladenie pokožky vybrala kyselinu hyalurónovú a niťový lifting. „Pani Hana má po päťdesiatke a jej tvár je v spodnej časti ťažšia. Preto sme použili viac nití, aby nadobudla pekné kontúry a pôsobila krajšie, mladšie a menej unavene,“ vysvetlila.