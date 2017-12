Všestranný darček pre náročných 

Každý z nás má v rodine niekoho, komu sa darček vymýšľa extrémne ťažko. V prípade takejto dilemy máme pre vás tip na darček, ktorý ocení naozaj ktokoľvek. Dentálna hygiena je totiž nevyhnutná pre každého z nás, a tak môže byť sonická zubná kefka skvelou voľbou. Teraz sa však asi pýtate, čo to vlastne je. Nebudeme sa zbytočne zaoberať vedou, radšej sa pozrime na to, čo taká kefka vie!

Šetrite čas vďaka efektivite

Sonickou zubnou kefkou je Philips Sonicare DiamondClean. Jej čistiaca schopnosť spočíva v šetrnom sonickom stieravom pohybe, ktorý efektívne odstraňujú zubný povlak. V tomto prípade sa jedná o 7-krát vyššiu účinnosť ako pri manuálnej zubnej kefke, čo rozhodne nie je zanedbateľné číslo. Je tomu tak vďaka 31 000 jemným, no zároveň účinným čistiacich pohybom. Vďaka tomu trvá celé čistenie iba dve minúty, a praktický časovač vám v tridsaťsekundových intervaloch napovie, že je čas presunúť sa na ďalšiu časť chrupu. Takto ušetríte veľké množstvo času, ktorého nie je veru nikdy nazvyš.

Režimy pre rôzne využitia

Kefka disponuje viacerými režimami, ktoré slúžia na skrášľovanie a jemnejšiu zubnú hygienu. Konkrétne to sú režimy Clean, pre výnimočné každodenné čistenie, Gum Care pre jemnú masáž ďasien, Polish na rozžiarenie úsmevu, Sensitive pre efektívne, no šetrné čistenie citlivých ďasien a napokon White, ktorý odstraňuje neželaný povlak a tak zuby bieli. Aj vďaka tesne usporiadaným stredovým vláknam kefkového nástavca DiamondClean dosiahnete dvakrát belší úsmev už za 7 dní. Zahnutý krk nástavcov zároveň zaručí, že sa dostanete aj na ťažko dostupné miesta.

Moderné nabíjanie pre každú príležitosť

Nabíjanie je vyriešené veľmi elegantne. Doma využijete sklený pohár so vstavanou nabíjačkou, do ktorého stačí kefku voľne vložiť, pričom si však stále zachováva vlastnosti pohára na vypláchnutie úst. Aby ste si však mohli zobrať Philips Sonicare DiamondClean kamkoľvek so sebou, súčasťou balenia je taktiež cestovné puzdro, pomocou ktorého je možné kefku nabíjať zo siete, alebo cez USB kábel. V každom prípade však jedno plné nabitie stačí až na tri týždne používania.

Nájde sa v nej každý

Philips Sonicare DiamondClean je teda určený pre tých, ktorí si chcú rozžiariť úsmev, majú problémy pri používaní obyčajnej kefky, alebo jednoducho ocenia moderný a vysoko efektívny spôsob starostlivosti o úsmev, ktorý je korunkou krásy každého z nás. K dispozícii je navyše v 5 štýlových farebných variantoch – bielej, čiernej, rúžovej, fialovej a ružovozlatej.

Ak chcete vedieť, aký je rozdiel medzi sonickými a manuálnymi zubnými kefkami, pozrite si video.

