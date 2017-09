Neoddýchli ste si na dovolenke? Toto sú najväčší zlodeji zážitkov!

Laptopy, moderné telefóny, sociálne siete, korešpondencia cez email. To sú podľa najnovšieho výskumu zabijaci letného oddychu. Vedci tvrdia, že ak pri internete strávime hodinu denne, mozog si dovolenkový deň zaradí medzi pracovné. Ulúpi vám pritom väčšinu zážitkov a spomienok, z ktorých by ste v zamestnaní mohli čerpať.

Mrzí vás, že hrešíte ako kočiš? Nemusí, nadávky vraj s človekom robia zázraky

Na čo nezabudnete?

„Prečo si nespomeniete na večeru, ktorú ste mali v pondelok? Pretože bola len jednou z mnohých?“ pýta sa Art Markman z Texaskej univerzity. Ak to ale bude večera pre dvoch a v drahej reštaurácii, do ktorej ste dva mesiace zháňali stôl, asi na ňu nezabudnete. „Rovnako je to s dovolenkou. S počítačom a telefónom trávime celé pracovné dni. Dovolenku nám doslova ukradnú,“ pripomína vedec.

Výrazné čeľuste a pes. Ženám sa nepáčia chlapi, z ktorých žiari šťastie!

Najlepšie sú hory

Nemáme sa vraj vyhovárať ani na to, že si len skontrolujeme poštu. „To tiež robíme každé ráno v práci. Rutina opäť prevalcuje zážitky,“ pokračuje Art. Na dovolenku odporúča hory, ktoré nám vraj v pamäti ostanú najdlhšie. Naopak, zážitky sa z nás najrýchlejšie vytrácajú po dovolenke v meste. Tie sú vraj často podobné. Sú hlučné a plné ľudí s telefónmi a notebookmi...

Mágia v dreve zakliata. Viete, ktorý strom prebúdza v ženách zmyselnosť?