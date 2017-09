Neprinieslo vám leto lásku? Vieme, akým rituálom si ju teraz privoláte!

Napriek tomu, že žijeme v dobe, ktorý single vzťahy nezavrhuje, človek je zrodený k životu v páre. Lenže, kde nájsť lásku, ktorá neprichádza? A ako si ju privolať? Podľa veštkýň nám pri hľadaní partnera môže pomôcť biela mágia a magické rituály. Ako na to?

Jedenásť uzlov

Oblečte sa do pohodlného oblečenia, vypnite počítač aj telefón. Sadnite si tak, aby ste sa dobre cítili a začnite si predstavovať svojho budúceho spoločníka. Zapáľte sviečku. Vezmite do rúk červenú stuhu, ktorá je symbolom vzťahu. Začnite na nej robiť uzly a zakaždým vyslovte slovo, ktoré vás má s vašim nastávajúcim spájať. Môžete spomenúť vernosť, úctu, spoločné záujmy, rodinu. Uzlov by malo byť jedenásť.

Sedem dní na očiach

Ako náhle má šerpa všetky slučky, pevne ju zovrite v ľavej dlani. Priložte si ju k srdcu. Sviečku nechajte dohorieť a stuhu si nechajte na očiach sedem dní. Ak rituálom neveríte, môžete skúsiť zoznámenie cez agentúru, či internet. Hľadať svoj protipól smiete vo svojom paneláku aj na opačnom konci sveta. No ak nebudete mať otvorené srdce, ďalej sa budete tváriť, že žiť single je v pohode...

