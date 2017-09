"Bol som ako Boris Pršo," hovorí muž, ktorý sa v práci takmer uhnal na smrť. No po dvoch infarktoch ho už nikto nezamestnal!

Televízny redaktor a dramaturg, ktorý od minulého týždňa stále v nemocnici bojuje o život, je len jeden z mnohých tridsiatnikov, ktorí do svojho profesionálneho života dávajú všetko. Borisovi už predtým, ako skolaboval na generálke Let´s Dance, dávalo telo najavo, že sa niečo deje – bol veľmi unavený a krvácal z nosa. Spával len štyri až päť hodín denne. Z kómy po krvácaní do mozgu sa prebral až po pár dňoch. Dnes sa všetci modlia, aby boj vyhral a vrátil sa do normálneho života. „Žijeme v šialenej dobe. Tá nastavila hodnoty tak, že ak v nej chce mladý človek prežiť, musí byť úspešný. Podpíše tridsaťročnú hypotéku, ktorá ho mesačne vyjde hoci sedemsto eur. Tak sa z práce nepohne. Robí po večeroch, cez víkendy, na dovolenke, celé roky nepozná oddych, no bojí sa povedať, že je vyčerpaný. Viem, o čom hovorím, nebol som iný,“ vzdychne si Igor Chamilla, muž, ktorému miliardár Earl Bakken na Havaji pred troma rokmi udelil vyznamenanie pre najinšpiratívnejšieho človeka sveta.

Igor Chamilla, ktorý sa po dvoch ťažkých infarktoch rozhodol pomáhať iným, vedie na Sliači vlastný kardioklub a antistresové centrum. Desiateho apríla 2000 však nič podobné nepoznal. Práve sa vrátil z lekárskej prehliadky, ktorá ho nadchla. Bol úplne zdravý! Prešlo však pár týždňov a zažil šok. „Mňa, chlapa, ktorý úspešne podnikal, popritom na vedúcej funkcii pracoval pre zahraničnú firmu a cítil sa nenahraditeľný, zradilo srdce!“ vracia sa do minulosti Igor.

Učil sa dýchať

Bol vtedy o čosi starší než Boris Pršo. A hoci takmer stále cestoval, narýchlo obedoval v motorestoch a kávu pil za volantom, v štyridsiatich piatich rokoch sa cítil vo vrcholnej forme. Žalúdočnú ťažobu pripisoval len pracovnému nasadeniu. Zlom v jeho živote nastal v piatok 14. júna 2000. „Kým manželka na čerpacej stanici platila za benzín, naplo ma na vracanie. O pár sekúnd som dostal infarkt. Pamätám si už len ďalšie ráno, keď nado mnou stála blonďavá kučeravá lekárka v bielom plášti. Myslel som si, že je anjel a ja som v nebi,“ zľahčuje Igor.

Vôbec mu nedochádzalo, že celú noc bojoval o život. Z nemocnice chcel odísť okamžite, no pustili ho po dvoch týždňoch. Doma si sadol k televízoru, aby si pozrel folklórne slávnosti v Detve. „Dostal som infarkt, ktorý bol ešte silnejší než ten prvý a vážne mi poškodil srdce,“ dodáva Igor Chamilla. Po druhej porážke sa odznova učil chodiť a správne dýchať. Do plnohodnotného života ho vrátil kardiostimulátor. Dnes tento rodák z Košíc žije na Sliači, kde sa venuje aj príčinám srdcovo- cievnych chorôb. Pacientom rozpráva o nich ľudskou rečou a nikdy pri tom nezabudne na vlastné chyby.

Mladí po infarktoch

„Pri mozgovej mŕtvici, teda infarkte mozgu, cievu v ňom uzavrie krvná zrazenina. Tá buď praskne, alebo uzavrie prívod kyslíka do mozgu. Najčastejšie sa to stane pre nesprávnu životosprávu. Jej predzvesťou je vyčerpanosť, pocit vyhorenia a stav, ktorému hovoríme tetánia. Sprevádzajú ju kŕče, slabosť, strata vedomia. V počiatočnom štádiu ju dnes má možno až pätnásť percent tridsiatnikov a štyridsiatnikov, ktorí o tom však netušia,“ vystríha Igor. Na vlastné oči vidí, že do miestnych kúpeľov chodia čoraz mladší ľudia. Zdôrazňuje, že na ich zdravie majú často veľký vplyv nároky zamestnávateľa. Všetci sú po infarktoch a ich príbehy sú ako cez kopirák! Množstvo roboty, únava organizmu, zlá životospráva a teraz aj otázky, či ich pracovné nasadenie malo zmysel. Čo robiť, aby sme sa mozgovým príhodám vyhýbali? Racionálne sa stravujme. Znížme hmotnosť. Obmedzme ponocovanie a alkohol. „Aj pri turistike, chôdzi, bicyklovaní či pri práci v záhrade však treba dbať na intenzitu pohybu. A nikdy nezabúdajme na fakt, že ak ochorieme, budeme sa musieť spoľahnúť na vlastné sily,“ uzatvára Igor. Ani jeho už po druhom infarkte nikto nechcel zamestnať...

Nechodíme na prehliadky

Na rakovinu zomiera na Slovensku 22 percent ľudí, na srdcovo-cievne choroby až 54 percent pacientov. Polovica z týchto pacientov umiera na ischemickú chorobu srdca, ďalších 20 percent na cievne mozgové príhody, mŕtvice. „Typické prejavy sú často porucha hybnosti či citlivosti končatín, brnenie končatín alebo tváre, zhoršená reč, zmätenosť alebo dezorientácia, zhoršená stabilita a chôdza,“ vysvetľuje neurochirurg Martin Kucharík z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Väčšina ľudí ignoruje možnosť preventívnej prehliadky: tá pritom upozorní na prítomnú hypertenziu, vysokú hladinu cholesterolu a cukru, nadváhu či na nesprávny životný štýl. „Usilujte sa každý deň aspoň o malú fyzickú aktivitu: prejdite sa v rámci práce cez prestávku na obed alebo po návrate z práce aspoň pol kilometra. Každý deň si vymyslite cieľ cesty, nie výhovorku, prečo to nestíhate,“ dodáva doktor Kucharík.

Uveríte?

Pred tridsiatimi rokmi mali najvyššiu úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia Fíni. Zlepšili informovanosť obyvateľov, ktorí začali pristupovať k problému svojho zdravia aktívnejšie. Dnes sa v Helsinkách tešia z poklesu smutnej štatistiky o päťdesiat percent! Podobný trend zaznamenávajú v Poľsku, Českej republike a iných krajinách. Na Slovensku sa však už roky pohybuje štatistická linka v jednej rovine, vôbec neklesá.

Pozor!

Mŕtvica alebo infarkt vás môžu dohnať aj vtedy, keď si životný štýl strážite a ešte nemáte na krku ani tri krížiky. Dôvodom môže byť napríklad kombinácia neliečeného vysokého tlaku, dlhodobého stresu a virózy! Problematická je i neliečená cukrovka alebo srdcová arytmia.

Ako spoznať mŕtvicu?

Zdravotníci ponúkajú jednoduchú pomôcku na rozpoznanie príznakov mŕtvice – slovo FAST, po slovensky rýchlo.

Face: Tvár. Svaly povolia a polovica tváre a jeden kútik poklesnú.

Svaly povolia a polovica tváre a jeden kútik poklesnú. Arm: Ruka. Necitlivosť, brnenie a slabosť v končatinách alebo v celej polovici tela. Požiadajte postihnutého, aby predpažil s dlaňami otočenými nadol. Keď jedna klesá, je to mŕtvica.

Necitlivosť, brnenie a slabosť v končatinách alebo v celej polovici tela. Požiadajte postihnutého, aby predpažil s dlaňami otočenými nadol. Keď jedna klesá, je to mŕtvica. Speech: Reč. Pacient začne hovoriť z cesty. Požiadajte ho, aby po vás zopakoval jednoduchú vetu. Keď toho nie je schopný, je to mŕtvica.

Pacient začne hovoriť z cesty. Požiadajte ho, aby po vás zopakoval jednoduchú vetu. Keď toho nie je schopný, je to mŕtvica. Time: Čas. Keď sa objaví ktorýkoľvek z uvedených príznakov, je čas okamžite volať záchranku.

