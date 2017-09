FOTO: Peter Kočiš vzal dcéry do divadla - pozrite sa, ako ho tá staršia už prerástla

"Videl som veľmi slušné herecké výkony, ale neviem, či je svet mladých ľudí až taký čierny, ako je to v hre ukázané. Bolo to trošku depresívne," zhodnotil Peter Kočiš (53) svoje dojmy po premiére inscenácie Punk Rock na Novej scéne v Bratislave, ktorá je určená pre mladých ľudí. Na hru, v ktorej nevyrovnaný hlavný hrdina vystrieľa svojich spolužiakov, vzal obe svoje dcéry - Tamaru (18) aj Sáru (14).

FOTO: Známy herec sa rozvášnil - HORÚCA PÓZA rovno na golfovom ihrisku

Jedna marihuana stačila

"Dúfam, že moje dcéry nemajú také pocity ako hlavný hrdina. Našťastie sme nemuseli riešiť ani nejakú drsnú šikanu v škole či beznádej, nenaplnenú lásku alebo traumy z toho, že niektorá spôsobila nejakú ujmu svoju súrodencovi," vymenúva niektoré problémy, ktoré hra rieši a dodáva: "Sme našťastie štandardná rodina. Ale samozrejme, mladšia dcéra mi občas dáva najavo, že som nudný otec, ale to k puberte patrí. Ani ja som nebol iný. Inak máme veľmi otvorený vzťah, zhovárali sme sa úplne otvorene aj o drogách, alkohole či fajčení. Dievčatá sú našťastie rozumné, musím si zaklopať," hovorí herec.

So smiechom dodáva: "Veď ani ja nemám za sebou nejakú zásadnú drogovú minulosť, hoci fajčím cigarety. V našich časoch sme "zhrešili" pivom a cigaretou - potom sme behali okolo domu alebo si natierali citrónom ruky aby nám nesmrdeli a aby to nedajbože mama nezistila. To boli naše prehrešky."

Herec priznal aj iný hriech: Vyskúšal som samozrejme aj marihuanu, ale nedalo mi to nič, akurát som bol taký hladný že by som zjedol celú chladničku. Raz mi stačilo..."

Zažil šikanu?

Staršia dcéra Terezka, ktorá si už vyskúšala v niektorých projektoch herecké remeslo, otca už prerástla. Zažil on šikanu v škole pre svoju výšku? "Takú tvrdú, ako som videl v tejto hre určite nie. Aj keď som hlavne na základnej škole nebol vzrastom príliš vysoký, bol som hlavne dobrý športovec a tak by som si veci rýchlo vybavil," uzavrel herec.

Ako to na premiére vyzeralo, si pozrite v našej galérii TU