Je to normálne? Tento muž žije s kobrou kráľovskou. A pozrite si aj ďalších „magorov“, čo majú ako maznáčikov smrteľne jedovaté hady!

Ak sa rozhodnete chovať jedovaté hady, otázka nestojí tak, či vás niekedy uhryznú, ale kedy vás uhryznú.

Preto ak máte takúto túžbu/vášeň/ úchylku, radšej si aspoň vyberajte menej jedovaté hady. Určite si neberte príklad z Abu Zarina z Malajzie, ktorý si domov priniesol kobru kráľovskú.

Divné dieťa

Kobra kráľovská patrí medzi najagresívnejšie a najväčšie jedovaté hady. Rýchlosť jej inštinktov a nevyspytateľnosť povahy si Abu na vlastnej koži overil viac-krát. Napriek tomu sa o hada, ktorý je dlhý štrnásť stôp, stará ako o vlastné dieťa.

Na záhrade mu kefkou opatrne čistí zúbky, sprchuje ho, večer mu číta rozprávky, pozerajú spolu televíziu. A sem-tam sa nechá uniesť natoľko, že ho pobozká na ploskú hlavu.

Láska po hrob

Problém je ten, že kobra nemá odstránené jedové zuby a keď nie je dobre naladená,, ani chvíľu nezaváha použiť ich na svojho ochrancu. Zaútočila na neho veľa -krát, osem ráz ho zasiahla!

Našťastie, Abu už je voči jedu čiastočné odolný, takže zatiaľ to prežil. Vždy mu však išlo život a dva razy upadol do ťažkej kómy. Jed mu na rukách spôsobil obrovské otvorené rany a to nehovoríme o bolesti, ktorú si musel pretrpieť. Napriek tomu je odhodlaný nevzdať sa maznáčika za žiadnu cenu. Teda, kým bude na žive.

Navštívia susedov?

Kobru kráľovskú má aj Iber Killian z Floridy. A nielen ju. Doma si chová šesťdesiat najjedovatejších hadov sveta. Kobry indické má tri, egyptských dvadsať osem, nechýbajú ani druhy, čo pľujú jed. Zmije a štrkáče ani nepočíta a priamo na svojom dvore im odoberá jed.

Susedov určite nepoteší správa, že hady ho už uhryzli viac než sto krát!

Našťastie zatiaľ prežil. Horšie bude, keď ho raz niektorý dostane a jeho zverenci sa rozlezú po návštevách.

Predbehla ich rakovina

Aj tento muž mal vášeň pre hady. A dosť kurióznu. Ind Chinayan Manoharan, preslávený ako Hadí muž, si jedovaté hady prestrkával rôznymi telesnými otvormi. Zomrel síce iba tridsať šesť ročný, ale nie na hadie uhryznutie, ako by sa dalo čakať. Zabil ho ešte zákernejší nepriateľ- rakovina brucha.



