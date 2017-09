KURIOZITA: Do tohto salónu môžu vstúpiť len bacuľky!

Do salónov krásy chodia ženy, ktoré dbajú o svoj výzor a chcú za každých okolností vyzerať tip-top. Rovnakú chuť byť krásnymi majú aj ženy s kilami navyše, no nie vždy sa v takýchto zariadeniach cítia komfortne. Predsalen vychudnuté krásky, ideálne miery a dokonalá krása naokolo nie sú to, na čo sa im pozerá práve najlepšie. Takýto názor na bežné salóny krásy mala aj Jamie Lopez a povedala si, že vytvorí niečo, čo tu ešte nebolo. Aby sa jej kamarátky a klientky cítili ako doma, otvorila pre nich salón krásy, kde ich kilá nikto rieši.

Detailistka

„Boubelky“ v Las Vegas si teda pod jednou strechou môžu vychutnať kadernícke služby, manikúru či pedikúru a nikto sa na ne nepozerá pohoršujúcu. Interiér je dokonca pre ne prispôsobený a kreslá či stoličky majú špeciálne, väčšie, rozmery, aby sa nestalo to, že sa do nich nejaká z nich nezmestí. Jamie skrátka myslela na všetko a týmto konceptom sú bacuľky v Amerike nadšené.

Usmieva sa, ale... Čo trápi charizmatického trénera z reality šou Extrémne premeny?

Ženská noha sem nepatrí: Je to čisto mužská záležitosť!