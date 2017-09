Luxus pre vyvolených: Za tento ostrov zaplatíte milión. Na týždeň!

Tento raj na zemi je možné okúsiť na privátnom ostrove Calala. Nachádza sa v málo objavenej časti Karibiku, blízko pobrežia Nikaraguy. Ponúka bohaté možnosti a dostatok priestoru pre dobrodruhov s vycibreným vkusom a náročnými požiadavkami.

Štyri nádherné vily na pobreží s dychberúcim výhľadom na karibské more zabezpečujú totálne súkromie. Vo svojej ponuke ho majú rôzne VIP cestovné agentúry. Jedna ponúka luxusnú vilu už za tisíc sto eur na noc plus taxy, najdrahšia suita vyjde na šesťtisícsto eur plus taxy. Minimálny pobyt je podmienený tromi nocami.

No nájdu sa aj agentúry ponúkajúce dovolenku na ostrove „na kľúč“ a cena za takýto balík týždňového pobytu vyjde na milión eur! Zahŕňa všetko jedlo, nápoje vrátania nekonečného prísunu šampanského Dom Pérignon, či let private jetom z Ameriky a vzrušujúce vodné športy. Požiadavky boháčov je pripravených plniť dvadsať päť členov personálu.

