Peter Kočiš je zavalený prácou. Zabúda tak na manželskú krízu?

Veselé predstavenie plné tanca a známych hitov dostalo do varu hercov aj divákov. Nie však každému z umelcov sa hralo ľahko. Napríklad Zuzka Vačková iba deň pred premiérov prišla o milovanú mamu. Do tanca ani do spevu nemuselo byť Petrovi Kočišovi, ktorému sa rozpadá manželstvo s Nelou Kočišovou. Neprišla ho podporiť ani na prvé predstavenie. Herec sa však tešil, že sa naňho prišli pozrieť dcéry Terezka a Sárka, sestra aj neterka.

Hercovi Petrovi Kočišovi krachuje vzťah. Čo povedal o svojom manželstve?

Oci, radšej netancuj

Aj jeho rola je komediálna a napriek problémom v súkromí dokázal divákov zabaviť. „Chémia v celom kolektíve fungovala veľmi dobre. Asi najviac som sa mordoval s tancom. Nie som veľmi dobrý tanečník, tancujem ako žehliaca doska bez nohy. Ale myslím, že nakoniec som aj to zvládol celkom dobre. Mám tu i dcéry, ktoré má pochválili, takže som pyšný. Sárka je tanečnica, a keď som jej doma ukazoval nejaké kroky, povedala mi, oci, radšej netancuj. Ale dnes som dostal veľkú pochvalu,“ hovorí hrdý tato, ktorý sa od problémov doma vraj vie odosobniť. „Sme profesionáli, aby sme vedeli oddeliť súkromie od práce, a o to som sa snažil. Som teraz aj dosť vyťažený, pretože som dokončoval film v Prahe. Viac to nebudem komentovať,“ dodal herec na záver.