Pozrite si tieto zábery svadieb od špičkového fotografa. Sú nádherné!

Sympatický Kurt Vinion, portrétista a svadobný fotograf, hovorí lámanou češtinou, zato rád. Prakticky celý život sa pozerá na svet cez objektív a dokáže to tak, že ľudia sú ochotní platiť mu ťažké tisíce. Do svojho súkromia ho pustili napríklad mnohí z rebríčka najbohatších ľudí sveta, ktorý každý rok zostavuje magazín Forbes. Ale fotografoval aj svadbu synovca bývalého afganského prezidenta či hráčov Ligy majstrov. Za svojimi VIP klientmi lietal do Írska, Veľkej Británie, Nemecka, Grécka, Rakúska či do Španielska. V Prahe žije od roku 2000, usadil sa v krásnej časti starého mesta.

Prečo práve Praha? „Moja mama bola z rodiny Sudetských Nemcov. Po tom, ako prezident Eduard Beneš podpísal dekrét o odsunutí ľudí nemeckej a maďarskej národnosti z Československa, rodina musela odísť. Prišla o všetok majetok. Mama mala len tri mesiace a skončila na adopcii v americkej rodine,“ vysvetľuje Kurt fakt, ako sa dostal do USA. Kurta to vždy ťahalo do Prahy, podarilo sa mu to v roku 2000 v rámci dovolenky. V tom čase fotil šport pre Univerzitu v Louisville. „Lenže ja som sa do Prahy tak zaľúbil, že som kývol hneď na prvú pracovnú ponuku. Začal som fotiť pre noviny Prague Post, ktoré vydávali cudzinci. Boli to skvelé malé noviny. Vďaka nim sa moje fotky z Česka dostali aj do New York Times či Financial Times a iných novín. Bol som mladý, hladný po robote a mal som šťastie na ľudí.“

Deti na ulici

Kurt, ktorého zaujímal svet, sa dostal aj na Ukrajinu, kde tri týždne fotografoval deti na ulici. Jeho fotoreportáž bola natoľko emotívna, že oslovila mnohé americké manželské páry. Pricestovali na Ukrajinu, aby si tie nešťastné deti adoptovali. „Som veľmi rád, že dostali šancu na lepší život,“ hovorí Kurt, ktorý zvečňoval aj celebrity. O tejto práci s úsmevom hovorí ako o pomerne nudnej, pretože len tak ľahko neukážu svoju pravú tvár.

Musí mlčať

Okrem Ukrajiny ho za srdce chytil Afganistan: „Pamätám sa na babičku, ktorá s dvomi vnúčatami utekala šesť dní bez jedla a pitia cez hory. Bolo to smutné...“ Teraz sa Kurt venuje záberom, ktoré dušu neťažia, ale skôr roznežnia. Zachytávať páry v ich svadobný deň ho naozaj baví: „Nie sú to tie často smutné veci, ktoré som dovtedy fotil...“ hovorí, ale so smiechom dodáva: „Vie to však byť fyzicky náročné.“ Netají, že po štrnásťhodinovom fotografovaní svadby, keď musí stále vláčiť so sebou dva ťažké fotoaparáty, je vyšťavený. Taký sobáš zažil v Ríme, keď biznismen Mark Getty, spoluzakladateľ prestížnej fotoagentúry, ženil syna. „Boli to dva dni práce, spolu s kolegom sme urobili asi dvanásťtisíc záberov. Na svadbe bolo asi dvesto hostí, a hoci to bolo veľkolepé, nemôžem vám ukázať ani jeden záber. Platí absolútne embargo!“ Svadieb, o ktorých nemôže hovoriť, je veľa.

Rýchly rozvod

Kurt zažíva aj kuriózne situácie. „Niekedy sa svadba končí rozvodom. Fotil som sobáš ruskej modelky a itečkára. Zaplatili mi šesťtisíc eur, ale ani jeden si fotografie nepýtal. Nikdy. Škoda, boli nádherné...“ Na prvú svadbu, ktorú zvečnil v Prahe, spomína takto: „Starší Angličan si bral Češku, s ktorou sa zoznámil cez internetovú zoznamku. Nemal som z toho celkom dobrý pocit, pretože bolo evidentné, prečo si ho berie. Sobáš bol však nádherný a fotky tiež.“ Kurt dodáva, že najkrajšie a najvzácnejšie fotografie, aké kedy urobil, sú však zábery jeho dcéry…

Stotisíc v koši

Jedna zo svadieb bola zvlášť adrenalínová: „Bohatý pár z Hongkongu túžil po predsvadobných fotkách v Európe. Vybral si Prahu, lenže vôbec im nenapadlo, že tam v januári môže snežiť. Napriek tomu vznikli krásne fotky. Povedali mi, že by ma chceli aj na fotografovaní ich sobáša v Hongkongu, ktorý sa mal konať o tri týždne. Bol som v rozpakoch, ale ubezpečili ma, že sa o všetko postarajú. Letel som tam biznis triedou. Z letiska ma luxusné auto odviezlo do hotela. Bola to veľmi elegantná svadba, prišla top smotánka z Hongkongu. Iba miestnosť bola vyzdobená za stotisíc eur. Na druhý deň celá dekorácia skončila v koši...“

