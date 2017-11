Smutná spoveď nevyliečiteľne chorej Slovenky: Musím si plánovať smrť! Ako sme na tom s hospicmi?

Ešte pred dvoma rokmi by jej ani vo sne nenapadlo, že by sa jej malo týkať slovo rakovina, veď žila zdravo. Takisto by nečakala, že ju v ťažkých chvíľach opustí partner, na ktorého sa spoliehala. Nemá deti. Jej otec je ťažko chorý, mama sa oňho ledva vládze postarať. Jediný brat žije s rodinou v ďalekom zahraničí. Štyridsiatnička Jana chce zostať v anonymite, vraj nie je ničím výnimočná, chce sa len podeliť so skúsenosťou smrteľne chorého človeka, strateného v systéme. Vlastne, systém tu podľa nej ani nie je. A preto sa musela zmobilizovať, kým ešte vládze. Napríklad sama zdvihnúť slúchadlo a obtelefonovať hospice. „V jednom sa mi vysmiali, vraj mám celkom bodrý hlas, tak čo vlastne chcem,“ hovorí s trpkým úsmevom.

Bez súkromia

Jana už vie, aké je ležať bezvládne na posteli a prosiť o pohár vody. Nechce zažiť moment, že jej ho nebude mať kto podať. A tak, aj s pomocou antidepresív a vyzbrojená postojom, že nebude bedákať, ale konať, sa pustila do pátrania. K čomu dospela? „Strávila som na internete celé hodiny zbieraním informácií. Zariadenia, či už to boli hospice, alebo liečebne pre dlhodobo chorých, mali veľmi dlhé čakacie lehoty, ošetrovateľská služba bola beznádejne obsadená. Niekam som sa ani nedovolala…“ hovorí.

„V súkromnom hospici môžete zaplatiť aj štyridsať eur za deň, aj napriek tomu môžete zabudnúť na samostatnú izbu… Veľa peňazí, žiadne súkromie. V jednom hospici mi povedali, že majú plno, ale aj tak by som tam mohla byť len dva týždne. To si mám načasovať smrť?“ hovorí Jana. Zaujímala sa aj o zariadenia sociálnych služieb v prípade, že by ostala najskôr „len“ na invalidnom vozíku či ležiaca: „Volala som na samosprávny kraj, ktorý má na svojej internetovej stránke zoznam zariadení, ale niektoré sú len denné centrá, do ktorých by ma nemal kto voziť, sú pre mentálne postihnuté osoby. A všetky sú obsadené… Istý domov sociálnych služieb neprijíma nových ľudí do roku 2020… Summa summarum – ak osamelý človek v relatívne mladom veku ostane ležiaci, nemá kam ísť. Sociálne pracovníčky na samosprávnom kraji mi prepínali telefón jedna na druhú, každá sa vyzúvala z toho, aby mi poradila. Pomoc nula bodov.“ Jana to skúšala aj v súkromných domovoch dôchodcov: „Našlo sa zopár, kde by ma vzali na výnimku ako samoplatcu, za vyše tisíc eur...“

Chýbajú informácie

„Neexistuje nijaký internetový portál, ktorý by bol nápomocný ťažko chorým ľuďom v zložitej situácii. Pacient, rodina či priatelia musia pátrať a hľadať ako ihlu v kope sena. Prečo za chorým ešte v nemocnici nepríde niekto, kto mu poskytne pomoc a všetky informácie, kam a na koho sa obrátiť, ak nemôže odísť po vlastných? Prečo pracovníčka v sociálnej poisťovni na mňa kričí, čo tam hľadám, keď ešte nie som na vozíku ani nemám palicu? Prečo nepríde niekto ku mne domov a neporadí mi, čo môžem urobiť pre to, aby som dôstojne žila a potom aj zomrela? Prečo tu málokto chce počuť a hovoriť o umieraní, keď sa to týka každého?“ pýta sa Jana, ktorá rozmýšľa nad tým, že ak bude treba, predá svoj byt, aby mala na hospic.

Spoliehať sa na to, že niekto urobí finančnú zbierku, aby jej pomohol, nechce… Dnes má čiastočne spokojnú dušu, pretože v jednom zariadení už má prísľub, že sa o ňu postarajú. „Je to pre mňa veľká psychická pomoc. Riaditeľ kvitoval môj postoj, že to riešim včas… Ale pre väčšinu ľudí zo svojho okolia som stále mimozemšťan. Tak im hovorím: Nešetrite si na dovolenky, odkladajte si aj na svoj posledný dôstojný výdych.“

Hospicov potrebujeme viac

To, že len veľmi málo chorých ľudí rieši v predstihu zomieranie, potvrdzuje aj MUDr. Leona Šóthová z hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre. „Nie je to bežný jav. Pacienti niekedy nechcú ani vedieť svoju diagnózu ani prognózu, a keď sa to naraz zosype ako domček z karát, potom sú v obrovskom strese,“ hovorí lekárka anestéziologickej a paliatívnej starostlivosti. Administratívny proces, ktorý musí pacient pri žiadosti o umiestnenie do sociálneho zariadenia, kde sa čaká na posudky odkázanosti, podstúpiť, trvá asi štyridsať až päťdesiat dní. Do hospicu sa čaká podľa obsadenosti lôžok niekoľko dní až niekoľko týždňov.

„Sú diagnózy, napríklad roztrúsená skleróza, pri ktorých postupuje choroba roky, ale onkologické diagnózy v terminálnych štádiách môžu mať aj veľmi rýchlu progresiu. Ak sa stav pacienta akútne zhorší, môže ísť do nemocnice a ešte dvadsaťjeden dní môže stráviť na oddelení pre dlhodobo chorých. Ale už aj v tom čase je niekedy neskoro riešiť lôžko v hospici. Je ich menej, ako treba,“ priznáva. Riešením je aj mobilný hospic kombinovaný s opatrovateľskou službou. „Niekedy má človek pocit, že je osamotený, ale zo svojej skúsenosti viem, že ak nemá rodinu, vždy sa nájde okruh priateľov alebo známych, ktorí pomôžu,“ hovorí.

Máme málo paliatológov

Problém starostlivosti o terminálne chorých, a najmä osamelých ľudí v posledných dňoch či týždňoch vníma aj primárka paliatívneho oddelenia NOÚ v Bratislave MUDr. Andrea Škripeková, PhD: „Mnoho pacientov nevie o tom, akú starostlivosť môžu dostať, zároveň je zle dostupná, chýba systém.“ Lekárka priznáva, že pre mnohých ľudí sú hospice finančne nedostupné, presahuje to možnosti hlavne jednotlivcov. Pritom hospic je ideálna forma starostlivosti o pacienta, ktorý potrebuje dvadsaťštyrihodinovú opateru, aby sa zmiernilo jeho utrpenie. „Na našom oddelení v nemocnici sú pacienti priemerne osem dní. Snažíme sa vyriešiť akútne ťažkosti a hľadáme ďalšiu formu starostlivosti. Čo nie je doriešené, to sú opatrovateľsko-ošetrovateľské služby – pomoc s hygienou, obsluhou, jedlom…“ priznáva.

Podľa primárky by Slovensko potrebovalo viac špecialistov na paliatívnu medicínu. Paliatológ by mal byť dostupný v každej nemocnici, aby medicínsky manažoval ťažkosti spojené s nevyliečiteľným ochorením a aby odpovedal na otázky, poradil a podal dôležité informácie. Mal by mať dosah na hospic. Špecialistov paliatológov máme málo: praktizujúcich je sedem, ďalších sedem je v príprave. „Pritom paliatívna medicína počas celého obdobia nevyliečiteľnej choroby je nemenej dôležitá ako tá ,víťazná‘, ktorá lieči a vracia do života.“

Pohnú sa ľady?

„Model našej rodiny bol donedávna schopný postarať sa o svojho príbuzného. To sa však zmenilo a my máme povinnosť venovať sa vytvoreniu systému dlhodobej starostlivosti, čo sa už deje,“ napísali nám z ministerstva zdravotníctva.

Do praxe sa má napríklad zavádzať projekt využitia agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) nemocnicami tak, aby sa pacient mohol po prepustení doliečovať doma.

Štátna zdravotná poisťovna zvýšila platby pre ADOS, zariadenia sociálnych služieb a mobilné hospice o dva milióny eur ročne.

