Srdcervúca spoveď: Janka prežila so žiarlivcom PEKLO - strelil jej do hrude. Ako budú vyzerať jej Vianoce?

V marci 2014 vyhrávala v dedinke Višňové pri Novom Meste nad Váhom hudba. Brat Janky Vrbovej oslavoval šesťdesiatku a hostí v reštaurácii zabával muzikant Milan. A práve ten začal prekážať Jankinmu manželovi Jaroslavovi (61). Zdalo sa mu, že sa okolo hudobníka príliš točí, a keďže bol podgurážený, začal žene nadávať. Keď neprestával, Janka si povedala, že partii nepokazí oslavu. Zdvihla sa a odišla do bratovho domu. Tam za ňou Jaroslav pred polnocou prišiel a opäť dobiedzal, čo má s muzikantom. „Povedala som, že nič. A nech mi dá pokoj, že ak sa bude takto správať, rozvediem sa s ním,“ hovorí Janka. V tej chvíli Jaroslav vytiahol spod saka revolver, vulgárne zahrešil a dvakrát na ženu vystrelil. „Prvý projektil mi tesne minul srdce. Druhý zasiahol ruku, ktorou som si intuitívne zakryla ranu. Videla som, ako zo mňa strieka krv, a cítila som, že zomieram,“ vzlykne Janka. S vypätím posledných síl vytočila číslo záchranky. Potom stratila vedomie...

VIDEO: Slovenka Nikola má netradičné ochorenie - nedýcha jej koža. TAKTO vyzerá

Raz guľka, raz kvety

„Známi ma vystríhali, že môj nastávajúci si rád vypije a žiarli. Ale ja som bola slepá a naivná. Navyše, pred svadbou som Jaroslava nikdy nevidela s pohárikom v ruke. A zbrane, ktorými sa chválil, ma nezaujímali,“ pokračuje Janka. Manželmi boli krátko, ani nie dva roky. Po mesiaci, keď ju mal ešte nosiť na rukách, sa Jaroslav po prvý raz pripil. Potom opäť a opäť. Obdobia, keď bol triezvy, sa skracovali. „Len čo si vypil, zaslúžila som si iba odbachnutie. Stačilo však, že vytriezvel, a už mi nosil kytice. Dušoval sa, že viac sa to nestane,“ prezradí Janka.

Správanie manžela ako násilie nevnímala, zážitky dusila v sebe. Napokon vzala Jaroslava k lekárom, no ten odbornú liečbu odmietol. Žene však ďalej kontroloval mobil, tajne si ju nahrával, scény robil aj vtedy, keď telefonovala s deťmi. Po tragédii vo Višňovom putoval za mreže, potom skončil v psychiatrickej liečebni vo Veľkom Záluží. Od konca januára lanského roku mal monitorovací náramok, no užíval slobody. Na súdy nechodil. V písomnej výpovedi svoje konanie oľutoval.

Lenka schudla 55 kíl! Bolo načase, veď v tehotenstve zažila niečo, čo ju poriadne VYDESILO

Vianoce preplakala

„Chcel som vystreliť do rohu, aby sa manželka zľakla. Nechcel som ju zabiť. Stále ju veľmi ľúbim, nech mi to odpustí,“ opakoval Jaroslav. Janka sa s ním medzitým rozviedla, z Považia sa odsťahovala. Zážitky, ktoré sa jej v súvislosti s Višňovým vracajú, ju však ďalej traumatizujú. Stále chodí k psychológovi, rozmýšľa, prečo bola taká naivná a kde urobila chybu. Najviac ju v posledných rokoch rozľútostili Vianoce. Vtedy ju obklopila rodina, navštívili kamarátky. „Došlo mi, že pri stromčeku som s nimi už nemusela sedieť,“ povie ticho. Zakaždým v duši cítila neskutočný smútok a občas celé Vianoce preplakala.

V pokoji s deťmi

Jej bývalého manžela poslal minulý týždeň senát Krajského súdu v Trenčíne na dvadsať rokov do väzenia. Vysoký trest dostal za zvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu. Ešte pred pár dňami sa však Janka bála, či ju Jaroslav nevystopoval. Či nečaká kdesi za rohom a nedokončí to, čomu sa zázrakom vyhla. Všade chodila ako na ihlách, bála sa prázdnych a tmavých miest. „Verím, že teraz už minulosť aspoň na chvíľu vypustím z hlavy. Vianoce strávim so svojimi deťmi. Teším sa, že Štedrý deň bude pre mňa konečne sviatkom pokoja,“ uzatvára Janka Vrbová.

Nie každý nájde v cudzine raj. Katarína Gáborová pomáha Slovákom zaháňať smútok za domovom v Holandsku

Žena dúfa, že sa zmení

Sociálnej pedagogičky Tatiany Brnovej (38) sme sa opýtali, čo je v narušení vzťahu dvoch donedávna sa ľúbiacich ľudí prelomovým bodom. „Ak hovoríme o násilníckom vzťahu, môže to byť prvá facka. Inokedy dlhodobé urážky, ponižovanie či ekonomické násilie. Spúšťačov je veľa. Žena však stále dúfa, že muž sa zmení, že išlo len o skrat. Chlap zasa tvrdí, že ho manželka vyprovokovala, bagatelizuje násilie, zvaľuje vinu na ženu,“ hovorí. V takomto vzťahu funguje cyklus násilia. Muž napríklad udrie ženu. Potom sa jej ospravedlní, tvrdí, že to už nikdy nespraví. Nasledujú takzvané medové týždne, neskôr sa však násilie zopakuje. A dokonca aj v rodinách, o ktorých by sme to nikdy nepovedali. „Chlap, inak v spoločnosti uznávaný a úspešný človek, svojej manželke zlomil ruku. Aby ho neudala, chcel jej kúpiť reštauráciu. Žena to odmietla, no neodišla. Nie kvôli daru, ale pre strach z ďalšieho násilia a pocit hanby: veď čo by na to povedali ľudia?“ uzatvára Tatiana Brnová prípadom z praxe. Podľa Brnovej odchádza žena od násilníckeho partnera priemerne šestnásťkrát. Mnohí svoje ženy citovo vydierajú, zastrašujú. „Súd im síce zakáže vstup do bytu, no oni vysedávajú na lavičkách pred bytovkou. Buď sa vyhrážajú, alebo prosia o odpustenie,“ hovorí. Pravda je však taká, že ak sa násilie v rodine raz začne, málokedy prestane. Najnebezpečnejšia fáza rúcajúceho sa vzťahu sa začína vtedy, keď sa žena rozhodne rozviesť.

Smutná spoveď nevyliečiteľne chorej Slovenky: Musím si plánovať smrť! Ako sme na tom s hospicmi?

Vykážu agresora

Minulý týždeň takmer šesťdesiat policajných preventistov informovalo verejnosť o problematike násilia páchaného na ženách. „Mnohokrát sa deje doma, za zatvorenými dverami,“ vystríha policajná hovorkyňa Denisa Balogová. Polícia môže agresora vykázať zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup doň na desať dní.