Jeho cena stále rastie! Maslo z 1 suroviny si doma urobíte za pár minút

Naše staré mamy predsa vedia, čo je najlepšie! Domáce maslo, bez pridaných zbytočností a palmového oleja poznali už v časoch dávno minulých. Zdá sa, že návrat k tomu, čo tu už raz bolo je vidieť vo viacerých oblastiach viac a viac. Siahnite po kvalitnej smotane a urobte si maslo doma!

Budete potrebovať:

Smotana na šľahanie min. 30%

Soľ, bylinky

Ako na to?

Smotanu na šľahanie vylejte do nádoby a šľahajte ručným mixérom dovtedy, kým nevznikne tuhá šľahačka. V šľahaní, najlepšie ručným mixérom pokračujte ďalej až kým sa začne oddeľovať cmar. Preceďte cez sitko a maslové hrudky vložte do nádoby so studenou vodou. Maslo vypracujte ideálne rukou ako cesto, 3x vo vode. Cmar zúžitkujte bez obáv v kuchyni a hotové maslo si dochuťte soľou či čerstvými bylinkami.