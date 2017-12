Keď si Colin Farrell prečítal scenár tohto filmu, vraj mu prišlo nevoľno od napätia, ktoré pri tom zažíval!

Hlavnými hviezdami čudáckej rodiny, do ktorej vpadne ešte divnejší tínedžer, sú Nicole Kidmanová a Colin Farrell. A režisérom kľúčová osobnosť gréckej divnej vlny.

Detský narušiteľ

V Cannes ponurý, no zároveň vtipný film Yorgosa Lanthimosa veľmi zujal. Príbeh chirurga, ktorého kamarátstvo so synom bývalého pacienta ohrozí celú jeho rodinu, je záhadný a nedáva jednoznačné vysvetlenie. Je na divákoch, aby premýšľali a dospeli k vlastným záverom o schopnostiach divného detského narušiteľa. Aj Nicol spomína, aké zaujímavé bolo pre ňu počuť po premietaní filmu v Cannes reakcie publika: „Celá diskusia ma fascinovala. Manžel skonštatoval, že to bolo ako sledovať skvelý džez. Niekto iný mi povedal, že to bol najlepší filmový zážitok, aký kedy zažil,“ teší sa hviedza podnetným diváckym reakciám.

Vychutnávačka

Nicole však rada spomína na Cannes aj preto, lebo patrila k najkrajším herečkám. Človeku sa nechce veriť, že je na plátne už tridsať rokov. Proces tvorby si vraj pritom užíva čoraz väčšmi: „Keď som bola mladšia, mala som viac hlavu v oblakoch, teraz si to vychutnávam. Žila som veľa rôznych životov ako herečka a stále tu môžem byť. Som veľmi privilegovaná a som za to vďačná,“ vraví tohtoročná päťdesiatnička, ktorá sa tentoraz zaskvie ako lekárka v žánri, kde sa antická tragédia mieša s moderným hororom.

Ligotavé jazyky aj vagíny. Módu trblietok doviedli niektoré ženy až do krajnosti. Čo na to lekári?

Tatiana Drexler otvorene o dramatických chvíľach vo svojom živote. Vieme, čo ju v živote potrápilo najviac!

Michal David priznal neveru aj manželskú krízu! S ktorou speváčkou podviedol hitmaker svoju manželku?

Čo sa to u nich deje? Nela Pocisková priznala: Filip sa ma nemôže ani dotknúť!