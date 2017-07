Odťal si nohu! Vernosť sluhu na hrade Vršatec nemá na Slovensku obdobu

Ruiny kedysi dôležitej pevnosti ležia v okrese Ilava, vysoko nad údolím Váhu, v Bielych Karpatoch. Okolo hradu a skalných brál, ktoré pripomínajú cukrové homole, vedie z dedinky Vršatské Podhradie turistický chodník. Hradné bralo je národnou prírodnou rezerváciou, kam ľudí lákajú aj mýty a povesti. Čo hovorí jedna z nich?

Oslobodil pána

Keď sa roku 1241 pod Tatry priblížili Tatári, vyzval kráľ Belo IV. tamojšieho pána, Imricha, aby sa spojil s kráľovským vojskom. Imrich vzal so sebou starého kastelána Ondreja Budiača. Hoci udatne bojovali, Tatári oboch zajali a prikovali k sebe za nohy. Mužov hodili do diery, kde však Budiač našiel sekeru. Chcel ňou preťať reťaz, no keď sa mu to nepodarilo, odsekol si nohu. Uvoľnil okovy a oslobodil svojho pána.

Stal sa zeman

Tatársky chán žasol nad kastelánovou vernosťou. Dal sluhu vyliečiť, prepustil ho na slobodu a navyše aj hojne obdaroval. Budiač šťastlivo dokríval na Vršatec, no jeho príbeh neostal bez povšimnutia ani v Uhorsku. Kráľ Belo kastelána povýšil na zemana a do erbu rodiny mu vložil leva a odťatú nohu spätú reťazou. Dnes je hrad obľúbeným miestom výletov.

