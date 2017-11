Pod slávnym balkónom vo Verone Romeo nikdy nestál. Napriek tomu je to jedno z najnavštevovanejších miest sveta!

Znie to ako nezmysel? Možno, no veria tomu milióny ľudí, čo neustále prúdia do Verony. Druhé najväčšie mesto Benátska, a desiate najnavštevovanejšie miesto Talianska, preslávila vymyslená story. Rokmi sa premenila na výnosný marketing, ale nevadí,. Vo Verone je naozaj krásne.

Obchytané ňadro

Najviac turistov pochopiteľne prúdi k renesančnému domu, ku ktorému iba v minulom storočí prirobili balkónik. Ten je teda výmyslom, Casa di Guiliette však kedysi naozaj patrila rodine del Cappelo, čo môžu byť Kapuletovci. To ale pre ľudí nie je také podstatné. Podstatná je socha Júlie, ktorú môžete chytiť za pravé ňadro. Kto sa na to odhodlá, bude mať navždy šťastný ľúbostný život. Záujemcov bolo toľko, že dnes tam radšej dali repliku sochy, aby sa originál nezničil.

Korešpondencia s Júliou

Kto má v láske smolu, môže Júlii napísať list. Na dome je na to špeciálna poštová schránka. Ak je na liste adresa, Júlia odpíše. Samozrejme, nie osobne. Vo Verone je však Júliin klub, ktorého členky odpovedia zopár všeobecných a povzbudzujúcich rád. Na ich činnosť už upozornil aj hollywoodsky film Listy pre Júliu. Najzaujímavejšie listy sa dokonca vyhodnocujú a získavajú cenu. Raz vraj možno skončia v trvalej expozícii.

Nejde len o trendy záležitosť: Okrem červeného náramku má svoju silu aj modrý či žltý!

Dano Heriban alias Brmbalík z Hornej Dolnej priznal hriech z mladosti. Robili ste toto aj vy?

Opäť nezadaná Celeste Buckingham porozprávala zážitky z dovolenky. Hádajte, kto jej robil spoločnosť

Tajomstvo príťažlivosti princeznej Diany bolo aj vo vôni. Čo používala?