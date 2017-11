Sex, bajky a mobily: Bajkeri kráčajú v šľapajach najúspešnejších českých tínedžerských komédií

Začali to v roku 1982 Snežienky a machri, skvelá komédia, ktorá bavila, a dodnes baví, deti aj rodičov. Ako poctu a inšpiráciu ju v roku 2004 využil režisér Karel Janák pre Snowboarďákov. Využil rovnaký princíp. Verne zobrazená mládež, so všetkými radosťami a starosťami, ktoré práve rieši (hlavne sex), plus lyžovačka. Komédia mala obrovský úspech.

Dvojicu Mádl – Kotek katapultovala medzi hviezdy a skvele zarobila. Preto o dva roky prišli Rafťáci a úspech aj princíp sa zopakovali. Ibaže sa mládežníci presunuli zo snoubordov na lode. Odvtedy z času na čas tento princíp Česi zopakujú. V roku 2015 megaúspešnou Päťdesiatkou (zima, bežky, sex), minulý rok Špuntmi na vode (leto, splav, sex). Teraz sú to Bajkeri (leto, bicykle, sex). A divácke rekordy znovu padajú.

Komik s levom

Bajkeri sú určite takí úspešní aj preto, lebo sa pod nich podpísal momentálne najvychytenejší scenárista Petr Kolečko. Preslávil ho vynikajúci crazy seriál a film Okresní přebor či spomínaná Päťdesiatka. To, že dokáže písať aj vážne témy, dokazuje zase jeho Český lev za drámu Masaryk. Azda aby si oddýchol po ťažkom historickom filme, jeho nasledujúcim dielom je tínedžerská komédia. Celeste na pedáloch Pre Slovákov je zaujímavá aj tým, že jednu z hlavných rolí stvárnila Celeste Buckinghamová. Počas nakrúcania najazdila asi deväťdesiat kilometrov. A bola to makačka: „Rada jazdím len tak lážo-plážo, je to super šport, ale taký extrém som ešte nezažila, niektoré scény boli veľmi náročné,“ priznala spievajúca herečka, ktorú čakalo v scenári niekoľko náročných a nebezpečných cyklistických scén. Ale aj pesnička.