Silvester v Tatrách ZDRAŽEL o tretinu, napriek tomu sa tam ľudia hrnú. Sme národ boháčov?

Minulý týždeň zaklopala na dvere zima a mnohým pripomenula, že sa blíži koniec roka. Ak sa s ním chcete rozlúčiť v najznámejších dovolenkových destináciách na Slovensku, mali by ste zbystriť. Tieto dni sú posledné, keď vo Vysokých Tatrách, na Liptove a na Orave môžete s trochou šťastia ešte nájsť neobsadenú posteľ. Hoci silvestrovské pobyty v našich horách za posledné dva roky zdraželi asi o tretinu, viac ako polovica ponuky sa minula už v lete, ďalších dvadsaťpäť percent v septembri. Čo teda ešte zoženiete?

Liptov ako Karibik

Situácia pri predaji novoročných balíčkov sa mení z minúty na minútu. Na Liptove, ktorý je turisticky najnavštevovanejším regiónom Slovenska, už toho veľa neostáva. Najlacnejšie dostupné ubytovanie na Silvestra sme našli za 25 eur na osobu a noc. Bol to motel vedľa hlavnej cesty! Rezervované boli, naopak, takmer všetky izby v luxusnom wellness hoteli v Demänovskej doline. Pritom stoja od 106 eur za osobu a deň. K nim musíte prirátať 17 eur za silvestrovskú večeru a ostať v hoteli najmenej päť nocí. Z účtu vám stiahnu asi 550 eur za dospelú osobu!

„Rátajte aj s výdavkami na skipas, lyžiarsku výbavu z požičovne, prípadne na inštruktora. To všetko stojí asi 60 eur na deň,“ vyratúva manažérka pre komunikáciu regiónu Liptov Katarína Šarafínová. To však nie je všetko. Spestrením, no zároveň ďalším predražením pobytu môžu byť návštevy akvaparkov. Zimný cenník ešte nie je hotový, v Bešeňovej a pri Liptovskom Trnovci však celodenný lístok zrejme nebude stáť menej ako 25 eur. Vstupné do obľúbenej Demänovskej jaskyne slobody je 8 eur, do Stanišovskej 6 eur za osobu. Ak ste rodina s dvomi tínedžermi a práve ste sa rozhodli, že pôjdete do hôr, nachystajte si stovky, možno až tisíce eur!

Vypredané Vianoce

Tohtoročná novinka však je, že Slováci už nemajú záujem len o silvestrovské, ale aj o vianočné pobyty. „Na Silvestra predávame posledné postele. Na rozdiel od minulosti sme už však vypredali Vianoce. Predtým k nám na Štedrý deň chodili len cudzinci, dokonca aj jednotlivci, teraz nás zaplnili rodiny zo Slovenska. Už sa im nechce dookola variť a upratovať, potrebujú si užiť pár dní voľna a oddýchnuť. Navyše, oproti prelomu rokov ušetria,“ hovorí marketingová manažérka štýlovej koliby v Jánskej doline Lucia Melnová (38). Vianočný balík na štyri noci pre pár u nich stojí od 345 eur, rovnako dlhý silvestrovský pobyt je o vyše 200 eur drahší. V prípade, že si nepotrpíte na dátumy, strávte Silvester doma a do hôr sa vyberte v januári. Oproti Novému roku neraz klesnú ceny pobytov v slovenských horách aj o polovicu!

Tri ohňostroje

Chcete si Silvester vychutnať? Pýtajte sa, či ho s vami nebude oslavovať aj klientela z Ruska a zo štátov, ktoré niekedy patrili pod Sovietsky zväz. Tá víta Nový rok podľa svojich hodiniek: najprv o desiatej večer, ďalšia o jedenástej. Za noc tak zažijete aj tri ohňostroje, a kým príde ten slovenský, už sa vám nebude chcieť vychádzať z hotela. No aj niektoré koliby na severe Slovenska ponúkajú hneď dva Silvestre. Prvý je tridsiateho prvého decembra, druhý – rusnácky – trinásteho januára.

Koľko stoja hory?

Vysoké Tatry

Ceny v ešte nie celkom plných penziónoch pod Tatrami sa začínali na sume asi 35 eur za osobu a noc. Posledná izba v luxusnom hoteli v Starom Smokovci pre dve osoby na päť dní stála minulý týždeň asi 1 300 eur.

Jednodňový skipas pre dospelého vyjde od 31 až do 39 eur. Za výlety lanovkami na Lomnický štít dáte 46 eur na osobu.

Najnovšou atrakciou Vysokých Tatier je Chodník korunami stromov v Bachledovej doline. Vstupné stojí 8 eur. n

Zážitkom, ktorý stojí najmenej, je sánkovačka z Hrebienka. Tu dáte pár drobných len za požičané sánky...

Orava

Minulý týždeň oznámil ubytovací portál na Orave minimum voľných kapacít. Dvojspálňový bungalov pre šesť ľudí v kempingu v Dolnom Kubíne stál 16 eur za osobu a noc. Izba v hoteli v Párnici necelých 60 eur za osobu a noc.

Jednodňový skipas na Kubínsku hoľu si cez hlavnú sezónu kúpite v pokladnici za 27 eur.

Vstupné na prehliadku Oravského hradu je 7 eur pre dospelého.

Čo hľadáme?

„Dnes si ľudia cenia oddych. Vyhľadávajú rodinnú atmosféru a prechádzky v prírode. Milujú tradície: u nás jedia tradičné jedlá, vozia sa na koči, učia sa drôtikovať, plieskať bičom,“ približuje Lucia Melnová.

Najväčší úspech na Liptove mali krojovaní zbojníci, ktorí prepadli skupinu hostí na prechádzke.

Aplauz zožal aj kuchár, ktorý sa obliekol do medvedej kože a strašil deti.

