ODHALÍ váš talent! Už nemusíte tápať, čo by ste mali robiť a v čom začať podnikať. Odborníčka vám to povie

Veľakrát rodičia alebo šéfovia poukazujú na naše slabšie stránky a apelujú na nás, aby sme sa zlepšili. To, čo nám ide a v čom sme dobrí, akoby bola samozrejmosť a netreba na to upozorňovať. Často si tento postoj osvojíme aj my a vo svojich prednostiach a talente nevidíme nič výnimočné. Kariérová poradkyňa Zuzana Záhradníková so svojimi klientmi začína presne z opačného konca. „Prečo by sme sa mali zameriavať na niečo, čo nám nejde? Som presvedčená, že oveľa osožnejšie aj jednoduchšie je venovať pozornosť a energiu tomu, v čom sa nám darí,“ konštatuje odborníčka s úsmevom.

Nie každý musí byť boss

„V tíme máte rodeného lídra a inovátora, ktorý prináša nápady, ďalší je realizátor a ďalší doťahovač. Ako keď Steve Jobs povedal, vyrobte mi počítač, ktorý sa zmestí do obálky. Keby za sebou nemal tím, ktorý to vymyslí, zrealizuje a dotiahne, nič by neurobil. Každý článok v tíme je podstatný. Nie všetci môžu byť lídri a ďalšia vec je, nemôžu robiť všetci všetko. To hovorím aj svojim klientom, keď vidím, že nie sú prirodzení vedúci, aby sa do tejto pozície nehrnuli, lebo v nej nebudú úspešní,“ upozorňuje Zuzana.

Áno, som výnimočná

Základom úspechu aj bez pomoci odborníka je uvedomiť si svoje prednosti. V čom som lepší než ostatní, čo mi ide ľahko od ruky. Aké jednoduché, však? „Mnohí si myslia, že to, čo dokážu, vie každý. Nemajú pocit výnimočnosti. Napríklad raz som mala v skupine dievčinu, ktorá vždy, keď si kúpila nové texasky, upravila si ich podľa seba. Zafarbila, prešila... Na to skonštatovala, že to vie predsa každý, a nepovažovala to za niečo, v čom je jedinečná. Tak som sa spýtala skupiny, kto z nich si farbí texasky. Nikto nezdvihol ruku. Pomáham ľuďom nielen objaviť v sebe talent, ale aj si ho uvedomiť,“ hovorí Zuzana.

Okrem individuálnej práce s ľuďmi robí aj interaktívne prednášky a venuje sa i deťom. Tie do veku dvanásť rokov bez zamyslenia vyhŕknu, čo chcú robiť, čo ich baví. Potom ich už ovplyvňujú predstavy rodičov – mama a otec sú pre ne mienkotvorcami. Preto kariérová poradkyňa radí rodičom, aby svoje ratolesti vnímali a podporovali v tom, čo ich najviac baví.

Pátranie po nadaní

Ženy po materskej, nespokojné účtovníčky, muži, ktorí chcú ísť do politiky, aj neistí manažéri, podnikatelia, umelci... to je iba malá ochutnávka klientov, ktorí vyhľadajú Zuzanu, aby im pomohla zmeniť život. „Zo svojich klientov viem vydolovať ich skutočné nadanie, vrodený talent, to, čo v nich drieme. Používam rôzne zážitkové metódy, ktoré sú moje know-how, ale niektoré vám môžem prezradiť,“ hovorí s úsmevom odborníčka.

Napríklad vypíname racio a dokonca aj kreslíme. Je podstatné, aby sme sa odstrihli od rozumu a verili pocitom. Aspoň na chvíľku, kým z nás vyjdú naše skutočné pocity, sny, túžby bez toho, aby nás ovplyvňoval strach, vidina budúcnosti a iné.

Používam aj pohľadnice. Sú to rôzne vizuiály s postavami, krajinami, zvieratami. Dám na stôl okolo sto pohľadníc a poviem: Identifikujte sa s pohľadnicou, ktorá vás najväčšmi vystihuje. Je to projektívna metóda asociácií. Potom mi poviete príbeh vybranej pohľadnice – opisom mi hovoríte o sebe veľmi veľa. Aké máte nastavenie k životu, pozitívne alebo negatívne, ako pristupujte k okoliu a k sebe, prípadne či hodnotíte ľudí...

Veľmi kľúčové je aj to, či ste extrovert alebo introvert, posudzujúci svet na základe logiky či empatie, a takisto zistenie, aké máte vrodené talenty, silné stránky a nadobudnuté zručnosti. Od toho sa veľmi veľa odvíja.

Pomáhajú spomienky aj slzy. S klientmi idem do minulosti, bádam. Pýtam sa ich na detské sny, ako na ich túžby reagovali rodičia. Telefonujeme rodičom a najlepším kamarátovi z detstva, ak ešte majú na nich kontakt. V týchto situáciách sa niektorí klienti aj rozplačú, pretože v mnohých prípadoch je to po prvýkrát, čo dostanú od rodičov pochvalu. Ozaj, ako často sa svojich rodičov pýtate, v čom ste boli dobrí alebo v čom ste dobrí teraz?

Niekedy stačí aj jedno, dve sedenia, ktoré trvajú tri hodiny. Počas nich objavíme kľúčový talent klienta. Na ďaľšom stretnutí, urobíme identifikáciu vhodného povolania na základe kľúčových talentov a akčný plán, ako sa dopracuje ku svojmu vysnívanému povolaniu.

Svojim klientom nahrám aj audionahrávku na povzbudenie. Dávam im aj odporúčania, čo by mali začať robiť, čo by mali prestať robiť a na čo sa majú sústrediť.

Potom im ešte aj volám, pýtam sa, ako napredujú, podporím ich, poprípade niečo prekonzultujeme a opäť ich nasmerujem.

