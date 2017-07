V tejto komédii sa vraj tak veľmi nadáva, že môže by prístupná až od pätnásť rokov!

Zápletka je jednoduchá. Manželský pár nemá z čoho financovať štúdium svojej dcéry. Akčný sused im poradí, aby si v dome zriadili nelegálne kasíno. Vyplatí sa, trojici sa začne výborne dariť. Až natoľko, že na seba strhnú pozornosť zákerného starostu mesta a podsvetia. A to je to živná pôda pre množstvo nadávok a najmä bláznivých situácií.

Obľúbení blázni

Hlavnú rolu si zahral Will Ferrell. Na Slovensku nie je až taký známy, no v USA patrí k obľúbeným komikom. Zahral si aj po boku Nicole Kidmanovej, no preslávili ho hlavne bláznivé výstupy v Saturday Night Live. A bláznivé filmy, ktoré skvele zarábajú, na čele s komédiou Ocko je doma, ktorá zarobila dvestoštyridsať miliónov! V USA je hviezdou aj Amy, komička, moderátorka, herečka, ktorá má už svoju hviezdu aj na hollywoodskom chodníku slávy. Komickú dvojicu s Ferrellom vytvorili prvý raz, tak uvidíme, či to ich úspech ešte znásobí.

