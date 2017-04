Z čerešní nič nebude! Zdvihne mráz po zelenine aj cenu ovocia?

Na konci marca bolo na Liptove tak teplo, že všetci chodili v tielkach. V Brdárke, drobnej horskej obci na Gemeri, sa zasa z každej strany ozýval bzukot včiel a dedina obklopená unikátnymi ovocnými sadmi sa čoskoro zabelela kvetmi. Viac ako štyritisíc rozkvitnutých čerešní – je ich tu dvesto druhov – lákalo k nim turistov ešte na Veľkú noc. Skaza prišla pred pár dňami. Na staručké záhrady napadlo nevídaných dvadsať centimetrov snehu, a čo bolo ešte horšie, v poslednej dekáde apríla sa pod Tatry vrátila zima. Kým na Liptove stromy ešte ani len nerozpučali, Brdárka príde o úrodu. Zdvihne pľušť po zelenine aj cenu ovocia?

Spálil kvety

„V noci na piatok udrel mráz mínus päť stupňov Celzia a spálil kvety. Tento rok z čerešní nič nebude,“ hovorí miestny roľník Jaroslav Hric Jančo. Ovocie z Brdárky kedysi vozili gazdovia až do maďarského Putnoku. Teraz miestne sady oberá na domácu spotrebu len pár rodín, no ozýva sa v nich ľútosť nad stratenou úrodou. „Nie tak dávno sme tu za týždeň natrhali až päťsto kilogramov zdravých a chutných čerešní. Predávali sme kilogram za dvanásť korún. Ich zber ekonomicky zlikvidoval nástup supermarketov,“ pokračuje Jaroslav Hric Jančo. Dnes dovážame čerešne na Slovensko z Talianska a platíme za ne aj päť eur za kilogram. Aj pre pľušte v Stredomorí...

O sto percent vyššie

Začiatkom roka znehodnotil drvivú väčšinu zeleniny na juhu Európy a v severnej Afrike sneh, povodeň a nedostatok slnka. Pestovatelia zo španielskej provincie Murcia, pokrývajúcej až osemdesiat percent spotreby čerstvej zeleniny v Európe, oznámili, že nie sú schopní uspokojiť trh. V Almeríi, najväčšej oblasti pestovania paradajok na svete, zabránili záplavy výsadbe rajčín vo fóliovníkoch. Obchod okamžite zareagoval. Ceny paradajok, brokolice a paprík vzrástli v supermarketoch o tretinu. Ceny uhoriek a cukiet aj o sto percent. „Zákazníci tieto ceny akceptujú. Keby to tak nebolo, uhorky či paradajky by hnili v regáloch, pretože ľudia by sa vrátili ku kapuste spracovanej doma,“ presviedča nás obchodný analytik Ľubomír Drahovský.

Dve tretiny spotrebovanej zeleniny a veľké množstvo ovocia na Slovensko dovážame, pretože naša kapacita nenaplní dopyt supermarketov. Robí to aj Veľká Británia, kde nedávno zaviedli predaj niektorých druhov zeleniny na prídel. Jeden človek si tam istý čas mohol kúpiť len tri kusy hlávkového šalátu. Pre mrazy v Španielsku...

Vrátia sa mrazy?

Nečas a s ním súvisiace problémy sa však nevyhýbajú ani nám. Vlaňajšie aprílové mrazy podľa predsedu Únie ovocinárov Slovenska Mariána Vargu spôsobili škody približne za sedemnásť miliónov eur. „Prišli sme o všetku úrodu a nepredali ani kilogram jabĺk,“ spomína si Jozef Šnirc, ktorý hospodári na jednom z najvyššie položených jablkových sadov na Slovensku, v Podhradí pri Prievidzi. Menej bolo sliviek, hrušiek, jahôd, čerešní, marhúľ aj broskýň. Tento rok v apríli prenikol pod Tatry ešte krutejší arktický vzduch. V noci na piatok nameral Jozef Šnirc vo svojom sade skoro mínus päť stupňov Celzia a vedel, že v lepšom prípade opäť príde o veľkú časť úrody. Zdvihnú sa pre mráz popri zelenine aj ceny ovocia? Gazda z Podhradia si myslí, že veľký priestor na to nie je, pretože ľuďom chýbajú peniaze. Analytik Ľubomír Drahovský však oponuje: „Môže sa to stať. Importéri vycítia, ktoré produkty na trhu chýbajú. Zareagujú na dopyt, dovezú ich z cudziny a zvýšia ceny.“ Minulý týždeň robili ovocinári všetko pre to, aby úrodu zachránili. Nič však nevyhrali. Mrazy sa totiž zvyčajne vrátia aj v máji...

Napálil menej

Ovocie poškodené mrazom má tmavé škvrny. Obchodné reťazce ho na jeseň vykupujú za polovičné ceny, čo je pre pestovateľa strata. Väčšina takýchto jabĺk a hrušiek skončí v kompótoch, džemoch, vylisuje sa z neho šťava, prípadne sa spracuje v páleniciach. „Lanské aprílové mrazy sme pocítili. Napálili sme oveľa menej domácej pálenky, slivky a marhule som musel nakúpiť v Maďarsku. Následky tohtoročných vrtochov počasia sa však ukážu až v jeseni, pri zbere ovocia,“ vysvetľuje majiteľ pálenice v Gemerskej Hôrke Boris Prihradský.

Chránili sa oblakmi

Na zohrievanie sadov použili niektorí ovocinári aj zariadenie, ktoré zohreje zmes vody a kozmetiky. Farmár si ho pripevní na traktor a jazdí s ním po sade. Vyvíjač hmly vytvorí v záhrade ochrannú vrstvu, akési oblaky, ktoré bránia úniku tepla z pôdy. V kombinácii so sviecami tak chráni sad od zeme až nad koruny stromov.

