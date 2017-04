Príďte sa pozrieť, čo nás čaká! V kinách sa stretli dva filmy, ktoré varujú, že dobrovoľne prichádzame o súkromie

Sci-fi triler The Circle sa odohráva v nie príliš vzdialenej budúcnosti. The Circle, teda Kruh, je názov najväčšej high-tech spoločnosti, ktorej technológie sľubujú nový svet. Na prvý pohľad vyzerá krásne. Je bez vojen, chorôb, hladomoru. Lenže aj bez súkromia… Tajiť privátny život sa považuje za zločin a je povinnosťou pristúpiť na to, že každý o každom všetko vie.

Je to normálne? Tento muž žije s kobrou kráľovskou. A pozrite si aj ďalších „magorov“, čo majú ako maznáčikov smrteľne jedovaté hady!

Keď sa zvrhnú ideály

Do Circle prichádza mladá ambiciózna Mae v podaní Emmy Watsonovej, ktorá verí, že získala prácu snov. Je nadšená vymoženosťami supermodernej spoločnosti aj vizionárskym šéfom (Tom Hanks), ktorý tu vybudoval raj na zemi. Preto sa zapojí do jeho experimentu, ktorý by mohol rozšíriť šťastie a pokrok do celého sveta. Lenže, paradoxne, z rozprávkového sna sa zrazu stáva nočná mora… A Mae zisťuje, ako sa utopické ideály môžu rýchlo zvrhnúť… Príďte sa pozrieť, čo nás čaká!

Stále si nedá pokoj? Záletník Jiří Langmajer si do spoločnosti vyrazil s dvoma ženami naraz

Odtajnený mobil

Témou zverejňovania súkromia sa zhodou okolností zaoberá aj ďalší film, ktorý práve prichádza do kín. Ibaže ide o celkom iný žáner, lebo Úplní cudzinci sú komediálna dráma o klamstvách, tajnostiach a nevere. Inými slovami, o tom, že

asi nie je dobrý nápad podeliť sa so svojimi najbližšími o obsah mobilu.

Taliansky film má na konte viaceré ocenenia, napríklad cenu divákov, cenu talianskej filmovej kritiky, na festivale Tribeca získal cenu za scenár najlepšieho medzinárodného hraného filmu a ocenenie David di Donatello Awards má za najlepší film a scenár.



Čo sa dialo pod perinou? Vieme ako Zuzana Kronerová točila intímnu scénu