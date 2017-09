Chlap narodený v tomto znamení je najväčším romantikom. Máte ho doma aj vy?

Mnohí z vás tomu neveria, ale niekedy znamenie prezradí viac, ako si myslíme. Ak hľadáte toho pravého gentlemana, určite by ste sa mali sústrediť na Vodnárov. Vzťah s mužom tohto znamenia je ako rozprávkový film. K ženám sa správa s úctou, láskou a veľkou pozornosťou. Patrí medzi mužov, ktorí nepotrebujú flirt, ale vedia, čo chcú. Hoci ho veľa ľudí považuje za racionálneho, tak vie si aj on uletieť. Je to zvláštna kombinácia silnej osobnosti a citlivej povahy. Určite vás nadchne, že pre ženu svojich snov spraví viac, ako ona a všetci čakajú. S radosťou by sa vám rozdal. Netreba však zabúdať na to, že partnera si udržíte tak, že do vzťahu investujete rovnakú energiu a lásku ako on sám.

Po akej žene túži?

Vrana vranu hľadá a platí to aj v tomto prípade. Vodnár po svojom boku potrebuje veselú povahu, komunikatívnu, ktorá sa rada zabáva, nesedí doma na gauči, ale chce spoznávať svet a všetko, čo ponúka. Chce seberovnú partnerku, ktorá mu dopraje voľnosť tak ako aj on jej.