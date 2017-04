Čím sa líšia? 4 druhy ženského orgazmu, ktoré by ste mali rozhodne zažiť

Každý orgazmus môže byť iný, verili by ste? Týchto 5 by ste si rozhodne nemali nechať ujsť.

Nový vzťah

Nové a nepreskúmané vody sú oveľa vzrušujúcejšie. Ak sa ocitnete po prvý krát v posteli s novou láskou, orgazmus bude mať úplne inú chuť. Neveríte? Treba vyskúšať!

Váš sexuálny život sa po menopauze môže výrazne zmeniť. Viete, čo vás čaká?

Dlhodobý vzťah

S partnerom sa už takmer dokonale poznáte a ani v posteli vás už nemá čo prekvapiť. Ste na seba maximálne naladení a obaja presne viete, aký orgazmus jeden druhému pripravíte. Kvalita, ktorá má taktiež svoje čaro.

Po rozchode

Dali ste si zbohom ale cez to všetko vás to k sebe láka? Ak ste sa ocitli v posteli svojho ex, verte, že sex bude maž úplne inú príchuť ako v čase, keď ste tvorili pár. Adrenalín robí zázraky, pripravte sa na orgazmus par excellance.

Tehotenstvo

Ak čakáte bábätko, milovaniu s partnerom sa vôbec nemusíte vyhýbať. Stačí, ak budete opatrnejší. Prečo by ste si mali nechať ujsť sex, ktorí je v tehotenstve vraj diametrálne odlišný? Orgazmus preciťujú mamičky oveľa intenzívnejšie.

Sexuálny život žien podľa krvných skupín: Čo o vás prezradí tá, ktorá vám koluje v žilách?