Lietate v tom tiež? TOTO sú dôkazy, že v dnešnej dobe podvádza partnera takmer každý

Počítač či telefón znesú? Ak ste aj vy nadstavení tak, že to, čo sa odohráva vo virtuálnej realite do reálneho života nijako nezasahuje, neverte tomu. Vedeli by ste z očí do očí povedať to, čo v komunikácii prostredníctvom internetu napíšete? Asi nie! A práve tu všetko začína...

Je to len kamarát!

S nevinnou komunikáciou na sociálnej sieti s bývalým spolužiakom či s kamarátom z detstva váš partner problém asi nemá. Predsa vám dôveruje! Lichôtky, ktorými sa zásobujete by sa mu rozhodne nepáčili. A ruku na srdce, dovolili by ste to aj vtedy, keby ste sa stretli tvárou v tvár?

Kto ti píše?

Určite sa to stalo už aj vám. Usmievate sa na telefón a veselo si s niekým vypisujete. Pri otázke partnera, kto vám píše ste sa na chvíľu vrátili do reality a rýchlosťou blesku vysypali z rukáva meno kamarátky. Kto iný by to predsa bol? Ak by vás však stretol v družnej debate na ulici s cudzím chlapom, to by ste už neuhrali.

Telefón mi nechytaj

Strážite si telefón ako oko v hlave? Hoci ste partnera nepodviedli a ani o to nemáte záujem, telefónu nech sa vám nechytá!?! A prečo? Ak máte nejaké tajomstvo, asi všetko nebude s kostolným poriadkom. A výhovorka, že to je len bezvýznamné chatovanie nezaberie! Tieň podozrenia len tak ľahko nevymažete.

Milovať dvoch mužov? Polyamoria, ktorá uznáva lásku k viac ako jednému partnerovi, tvrdí, že to ide