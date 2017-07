Strašiak nových partnerstiev: Ako vychádzať s jeho deťmi?

Nových partnerov svojich rodičov zvládajú najhoršie deti, a o to viac to s nimi zamáva, ak sú v citlivom predškolskom či tínedžerskom veku. Nové lásky svojim otcom či mamám nedoprajú a ak sa dá, hádžu im pod nohy polená z každej možnej strany. Niektorí noví partneri to zvládajú lepšie a niektorí naopak horšie. Poznáte správny manuál na to, aby to dopadlo nakoniec dobre a všetci budú jedna veľká šťastná família?!

Malí záškodníci

Deti sú pre rodiča všetkým a často im podriaďujeme celý život, i keď vieme, že to nie je úplne správne. Častokrát prihliadame na nich v životných rozhodnutiach, akými je napríklad aj nová láska jedného z rodičov. Naše ratolesti dokážu byť úžasné, no rovnako dokážu aj skomplikovať život tým, že od nás odvábia potencionálneho partnera, s ktorým môžeme byť šťastní. Ako si teda poradiť s malým človekom ak nám na jeho mame či otcovi naozaj záleží a nemienime sa ho vzdať ani za tých okolností, že nás jeho dieťa neznáša?!

