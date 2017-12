Triky ako udržať šťastné manželstvo: Držte sa týchto rád a budete šťastná

Práca na manželstve alebo vzťahu je tá najťažšia a je to doslova celoživotná misia. Ak na nej prestane pracovať, môže sa zbúrať ako domček z kariet a šťastiu je koniec. Samozrejme, na vzťahu vždy musia pracovať dvaja, pretože jeden z partnerov to sám neutiahne. Ako na to, aby to fungovalo?

Základom všetkého je vzájomné porozumenie, rešpekt a komunikácia. Tá je v manželstve či vzťahu azda najdôležitejšia. Keď nefunguje komunikácia, môžete urobiť aj nemožné a nebude to fungovať.

Pozornosť partnerovi je to najviac, chváľte sa navzájom, podporujte a vždy si povedzte ako sa ľúbite a vzájomne obdivujete.

Kompromisy sú podstatné v každej sfére a vo vzťahoch obzvlášť. Nikto si nemôže presadzovať len svoju pravdu, tak to nikde nefunguje.

Treba vždy vnímať aj druhú stranu, reagovať na jej pocity, nálady a „boliestky“.

Sex je alfou a omegou všetkého. Keď to nefunguje v posteli, máte problém a je viac než isté, že jeden z partnerov bude unikať inde a hľadať to pri inej žene...

Priestor sám pre seba. Nemôžete byť na sebe závislí a robiť všetko spolu. Samozrejme, že existujú aj svetlé výnimky, kde to tak funguje, no vo väčšine prípadov potrebuje každý svoj vlastný priestor. Aspoň raz za čas. Funguje vám to?​

TOTO sú 3 znaky toho, že váš sexuálny život je v poriadku!

Slovensko sa rozvádza, Amerika drží manželskú vernosť. Neuveríte, čo je za tým

Vieme, koľko minút trvá sex šťastných párov: Patríte medzi nich aj vy?