Viete, s kým máte dočinenia? 3 signály, že váš chlap je mamičkin maznáčik

To, čo sa vám dnes môže javiť ako perfektné, sa pre vás za pár mesiacov či rokov môže stať nočnou morou. Pozor na to, aby ste neprecitli, že po vašom boku zaspáva mamičkin maznáčik. Tieto signály ho odhalia!

Nekonečné telefonáty

Volajú si každý deň a hneď niekoľko krát? Iste, záujem o matku, jej zdravotný stav či potreby je v poriadku. V poriadku však nie je, keď jej zdvihne telefón v akejkoľvek situácii, nedaj bože aj pri sexe s vami. A verte, že sa to stáva. Synáčik je na matku tak naviazaný, že pre ňu urobí nemožné. Kedykoľvek, kdekoľvek.

Opýtam sa mamičky!

Nie je to len o tom, že sa nevie rozhodovať sám. Mamičkin synáčik potrebuje všetko preberať a schvaľovať nie s vami ako s partnerkou, ale s matkou. Horší prípad je ten, keď si práve vás dá matke odobriť. Ak vám pri tejto predstave bliká červená kontrolka, utekajte kým sa dá. On sa fakt nezmení.

Návštevy a prepadovky

Žijete s ním, nie s jeho matkou. Toto v prípade tejto „diagnózy“ celkom neplatí. Jeho matka a rovnako on si potrpia na pravidelné návštevy. To by ste ešte zvládnuť mohli. Ak však u vás zazvoní nečakane, niekoľko krát do týždňa, lebo priniesla synáčikovi koláčik či obed, bude problém. Môžete si byť istá, že ak prejavíte svoj názor, zastane si matky a vás odsunie na druhú koľaj. Potrebujete to?

