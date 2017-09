Využite ženské zvodné zbrane: 5 vecí, ktorým muži nevedia odolať!

Budete prekvapené, ale podľa mužov sa ženská krása skladá z detailov. Áno, oni si ich naozaj všímajú. Viete, ktorým nevedia odolať?

Košeľa

Pre mužov nie je nič viac sexy ako to, keď vás doma nájde v jeho košeli. Rafinované, nežné a vzrušujúce zároveň. Tento kúsok si obľúbite aj vy!

Červený rúž

Červená je farbou vášne, červené pery symbolom zmyselnosti. Muži sexy krvavé pery na ženách milujú. Avšak pozor. Ak zvolíte výrazný rúž, zvyšná časť make-upu by mala byť decentná.

Sebavedomie

Buď ho v sebe máte alebo nie. Na mužov však pôsobí ako magnet. Milujú ženy, ktoré netrpia komplexmi a poznajú svoju hodnotu. Aké jednoduché však?

Okuliare

Muži považujú ženy, ktoré nosia okuliare za inteligentné. A inteligencia je pre nich sexy. Ak ste sa doteraz za svoj hendikep hanbili, vyrazte hrdo do ulíc s okuliarmi na nose.

Hryzenie do pery

Robíte to podvedome a ani si to neuvedomujete? Pokojne v tom pokračujte. Pre mužov je to vzrušujúce a hryzenie do pery považujú za najprovokatívnejšie gesto na žene. Sami totiž nevedia, čo bude pokračovať.

TOTO je veľkosť, po ktorej chlapi túžia: Ste majiteľkou takého poprsia aj vy?