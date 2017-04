Buďte príťažlivá, milovaná a majte dobrý sex: TIETO vône vám k tomu dopomôžu!

Chcete si pričarovať lásku alebo oživiť manželský sex? Sila bylín a vôní je naozaj neuveriteľná. Viete, ktoré na čo použiť? Krok vedľa neurobíte ani v prípade, že ich vyskúšate všetky. Už sa len naučiť správne ich namiešať.

Buďte príťažlivá

Pre okolie a samozrejme to mužské budete príťažlivá aj vtedy, keď bude z vášho vnútra vychádzať spokojnosť. A však chcete svoju príťažlivosť podporiť, noste so sebou vanilku. Postačia vám 3 vanilkové semienka a uvidíte, aká neodolateľná budete.

Buďte milovaná

Ak túžite po pozornosti a láske partnera, do ružovej krabičky si namiešajte usušené lupene bielej a červenej ruže. Posypte ich mletou škoricou a anýzom. Na tento poklad napíšte odkaz pre budúceho partnera a tajnú túžbu, aký by mal byť on a váš vzťah. Verte, že sa vaše prianie čoskoro naplní.

Majte dobrý sex

Už to nie je v posteli to, čo to bývalo? Vráťte do vášho manželstva vzrušenie a vášeň. Ak veríte sile bylín a vôní, vyberte si pačuli a kôpor. Zmiešajte ich dokopy, posypte si zmesou posteľ alebo pod vankúš sebe aj partnerovi vložte takéto voňavé vrecúško. Začnú sa diať veci.

