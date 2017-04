Dôvod, prečo ste stále single: Môže za to, aj vaše znamenie zverokruhu? #2

Lásku svojho života raz snáď nájde každý. Kedy sa tak stane je však otázne a závisí to z časti aj od toho, v akom znamení ste sa narodili. Vieme, čo práve tomu vášmu bráni v nadväzovaní vzťahov.

Váhy

Stále o sebe pochybujete? Možno ste láskou sklamaní ale verte, že aj vy skvelého partnera zaslúžite. Začnite si veriť a uvidíte, že čoskoro sa vo vašom živote objaví to, po čom skutočne túžite.

Škorpión

Nemyslite viac na to, čo sa už stalo. Sami dobre viete, že vo vás je štipka pesimizmu. Ak to nevyšlo raz, prečo by to malo byť to pravé orechové teraz? Otvorte oči a nechajte sa láskou konečne bez výhrad opantať.

Strelec

Stačí vám flirtovanie len preto, že sa bojíte, že v dlhodobom vzťahu nastane nuda? Vy sami nudu neznášate, starajte sa o vzťah a bude perfektný. Čo zasejete, to budete žňať.

Kozorožec

Je u vás na prvom mieste kariéra? Aj to je jeden z dôvodov, prečo ste partnera ešte nenašli. Nemusíte sa báť, láska s prácou sa dajú skutočne skĺbiť.

Vodnár

Máte radi samotu? Na to samozrejme nie je nič zlé, človek by mal vedieť fungovať aj sám so sebou. Nebojte sa niekomu otvoriť, inak sa môže stať, že vás samota prevalcuje. A kto túži byť bez lásky?

Ryby

Neignorujte svoje šťastie. Je obdivuhodné, že myslíte na šťastie vašich blízkych, tí však s vami žiť večne nebudú. Sústreďte sa aj na seba a svoje potreby. Žiť v páre je predsa úžasné.

